數獨之父鍜治真起病逝　只用紙筆就能玩的益智遊戲風靡世界

日本Nikoli社長、有「數獨之父」之稱的鍜治真起因癌症病逝，享年69歲。鍜治把數獨遊戲推廣至世界，成為至今最流行的益智解謎遊戲之一。



鍜治真起在8月10日逝世，Nikoli在16日公布消息。鍜治家人已為他舉行了葬禮，追思會將在日後舉行。

數獨最早在20世紀1979年在美國雜誌上出現，最初的名字叫作Number Place。鍜治把這遊戲概念帶回日本，加以改進，並取名為「數獨」，1986年起在他旗下的解謎遊戲雜誌《拼圖通信Nikoli》連載。

圖為2006年，數獨傳入法國後，迅速流行起來。（Reuters）

遊戲中的謎題剛開始時是由公司的職員創作，但很快公司發起企劃，向讀者招募謎題。參加創作謎題的讀者愈來愈多，數獨亦因此變得流行起來。在2004年，一名熱愛數獨的新西蘭人把數獨謎題帶到英國，《泰晤士報》決定刊登後迅速流行起來。後來數獨被帶到歐洲各地、美國、台灣、香港與中國大陸，風靡全球。

數獨是取自日語「数字は独身に限る」的簡寫，即「數字每格只有一個」的意思，英語圈則以數獨的日語發音「Sudoku」稱呼它。數獨因只需要紙和筆就能玩，很合適人們在出門，如等待或乘搭交通工具的閒餘時間遊戲，因此大受歡迎。

隨着智能手機的出現，現在數獨已可直接在手機上遊戲。

鍜治2007年接受英國廣播公司（BBC）訪問，說過數獨的解謎就有如尋寶一樣。鍜治曾入選《Newsweek》日語版「最受尊敬日本100人」，並獲得「數獨之父」的稱號。