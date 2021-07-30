日本健身夫妻分享「勵志對比圖」　花3年時間練出健美好身材

快與另一半一起減肥吧！最近，日本一對夫妻分享了在新冠疫情前與疫情爆發時，花了足足三年健身前後的對比照片而爆紅，引起網友大量討論與轉發之際，也驗證了減肥路上，另一半就是最強神隊友！



日本夫妻分享「健身前後對比照」爆紅

這對喜愛至沖繩海灘遊玩的夫妻，分享過往瘦身前在海邊的合照，兩人雖然不算是肥胖身材，但肌肉線條都不太明顯，甚至出現一點點駝背與骨盆前傾的狀況！

趁疫情狂健身 前後對比照瘋傳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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趁防疫期間「重量訓練＋飲食控制」！健身夫妻：我們感情更好了

在日本新冠疫情爆發前，這對日本夫妻下定決心，透過重量訓練與飲食控制來練出彼此體態！勤跑健身房與重新檢視飲食習慣後，這對夫妻努力了整整3年至今，夫妻倆表示，不止老公練出明顯肌肉曲線，老婆也練就了蜜桃翹臀與修長美腿！更重要的是，夫妻間的感情因為有了共同目標，變得更甜蜜！

揪另一半減肥瘦更快！網友歪樓：默默看着老公鮪魚肚

這對夫妻透露：「在這3年加起來，總共瘦了20公斤！瘦身後到現在，都以增肌為重心，目前已增重了2、3公斤。」差距超狂的對比照，以及夫妻倆的自信度，讓照片一出立馬吸引數萬網友狂讚，紛紛留言表示「太厲害了！決定今天也要約老公一起運動」，當然也有網友逗趣表示「默默回頭看着老公的鮪魚肚」。

各位女孩們別等了，快揪老公、男友、閨密們一起動起來，減肥路上有個伴互相鼓勵，離減肥成功就不遠啦！

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台女指自己試過晚上不太吃澱粉質，最極端是嘗試只吃蘋果，6時後不進食，但在不運動下結果愈減愈肥，其後她就研究出1個對自己來說最有效的方法，做足8件事就確實瘦下來了▼▼▼

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