阿富汗局勢｜塔利班發言人稱已獲中俄支持

塔利班駐卡塔爾首都多哈政治辦事處發言人沙欣（Sohail Shaheen）在接受英國媒體訪問時認為，中國和俄羅斯支持塔利班運動。



英國天空新聞台（Sky News）8月17日報道，沙欣在接受該台採訪時表示，塔利班與中國、俄羅斯和巴基斯坦關係良好。

在記者再三追問塔利班具體從俄羅斯、中國和巴基斯坦獲得哪種扶持後，沙欣回答稱，雖然塔利班沒有得到他們的「財政支持」，但得到了「政治支持」。

2021年7月28日，中國國務委員兼外長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Baradar）一行。（中國外交部官網）

沙欣強調，塔利班代表訪問了中國和俄羅斯。塔利班是阿富汗的政治和軍事力量，這是現實，他們對此表示支持。同時，他也表示，塔利班沒有「盟友」。

自8月15日塔利班入主喀布爾以來，中國方面曾多次表示，中國無意干涉別國內政，且尊重阿富汗人民自己的選擇，但中方希望塔利班能夠與「東伊運」等恐怖組織劃清界線。

俄羅斯方面，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）8月17日稱，俄方與中國立場一致，不急於承認塔利班為合法政權。