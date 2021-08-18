阿富汗局勢｜塔利班發言人稱已獲中俄支持

塔利班駐卡塔爾首都多哈政治辦事處發言人沙欣（Sohail Shaheen）在接受英國媒體訪問時認為，中國和俄羅斯支持塔利班運動。
英國天空新聞台（Sky News）8月17日報道，沙欣在接受該台採訪時表示，塔利班與中國、俄羅斯和巴基斯坦關係良好。
在記者再三追問塔利班具體從俄羅斯、中國和巴基斯坦獲得哪種扶持後，沙欣回答稱，雖然塔利班沒有得到他們的「財政支持」，但得到了「政治支持」。
沙欣強調，塔利班代表訪問了中國和俄羅斯。塔利班是阿富汗的政治和軍事力量，這是現實，他們對此表示支持。同時，他也表示，塔利班沒有「盟友」。
自8月15日塔利班入主喀布爾以來，中國方面曾多次表示，中國無意干涉別國內政，且尊重阿富汗人民自己的選擇，但中方希望塔利班能夠與「東伊運」等恐怖組織劃清界線。
俄羅斯方面，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）8月17日稱，俄方與中國立場一致，不急於承認塔利班為合法政權。
阿富汗局勢｜塔利班承諾給予女性權利 稱今時不同往日是否可信？阿富汗局勢｜塔利班掌權後舉行首次記者會 承諾不再生產毒品阿富汗人欲登機逃離喀布爾 美軍運輸機發現人體殘骸並展開調查阿富汗局勢｜美共和黨議員提及動用憲法罷免拜登 籲調查撤軍方式