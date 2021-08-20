中英關係︱CGTN英語新聞頻道在英國落地復播

中國環球電視網（CGTN）8月20日表示，CGTN英語新聞頻道在英國的落地復播。



CGTN發言人表示，CGTN英語新聞頻道8月20日已在英國Freeview數碼地面電視平台第264號頻道開始24小時整頻道播出。

CGTN：符合英國受眾公共利益

發言人稱，CGTN英語新聞頻道在英國落地復播，符合英國受眾公共利益，有助增進中英人民間的信息交流、文化交往與互信合作，又指CGTN對英國相關機構採取的合作姿態表示讚賞，並願意為促進中英溝通了解與深化合作做出更多努力。

CGTN稱，將繼續秉持客觀、理性、平衡的理念，並將一如既往地尊重和恪守所在國家和地區的法律法規。

2月遭吊銷廣播執照

CGTN是中國官媒，屬中國中央電視台旗下，英國通訊管理局（Ofcom）之前在2021年2月吊銷CGTN在英國的廣播執照，並在3月對CGTN罰款22.5萬英鎊，指其報道香港反修例示威及英籍私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）被捕事件時違反公平、私隱和公正的規定。

英方之後在4月承認，CGTN頻道服務現屬於法國管轄範圍，意味可在法國以及其他簽署《歐洲跨境電視公約》的國家播出，英國也是其中之一。CGTN當時表示會與相關方面聯繫，核實情況，再視乎發展推進在英國的復播工作。