巴基斯坦發生針對中國人自殺式襲擊　中國使館強烈譴責

8月20日，位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾東灣快速路項目，載有中國人員的車隊遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷。



中國駐巴基斯坦大使館8月20日發布聲明稱，事發後，巴方已在第一時間將傷員送往瓜達爾醫院治療。中國駐巴使館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國的傷者致以誠摯慰問，對巴方的無辜遇難者表示深切哀悼。

中國駐巴使館已在第一時間啟動應急預案，要求巴方妥善救治傷員，對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手。同時要求巴各級相關部門，務必採取切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。

近期，巴安全形勢嚴峻，連續發生多宗恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。中國駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，切實做好安全防護。

與此同時，巴基斯坦訊息部長法瓦德・侯賽因（Fawad Hussain）表示，「瓜達爾襲擊是蓄意破壞由中國和巴基斯坦偉大領導的經濟藍圖的又一種把戲，我們的敵人不能動搖我們的決心，我們將不遺餘力地將罪犯繩之以法。」

7月14日上午，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車在赴施工現場途中發生爆炸，已造成9名中方人員及3名巴基斯坦人員遇難。

經過一個月的調查後，巴基斯坦政府於8月12日公布了調查進展。巴外長庫雷希稱，達蘇恐襲案是在阿富汗策劃的，襲擊者使用的車輛也是從阿富汗走私到巴基斯坦境內，襲擊者所屬網絡也得到印度和阿富汗情報部門的支持。

對此，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）否認了巴方的調查結果，聲稱這是對印度的「詆譭」。

報道稱，巴格奇指責巴方公布的調查進展是「荒謬言論」，宣稱巴基斯坦試圖利用這種說法「轉移國際社會注意力」，使國際社會「不再關注巴基斯坦作為地區不穩定中心和『恐怖分子避風港』的作用」。