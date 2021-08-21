巴基斯坦發生針對華人襲擊　1個多月內第2次　人肉炸彈致2死3傷

巴基斯坦西南部俾路支省港口城市瓜達爾（Gwadar）8月20日發生自殺式炸彈襲擊，一架載有中國人的車輛遇襲，兩名兒童死亡，三人受傷。警察指，車上的中國人受到輕傷。俾路支解放軍承認責任。



巴基斯坦西南部發生針對中國人自殺式炸彈襲擊，造成兩童死亡三人受傷。（Twitter）

巴基斯坦內政部發表聲明説，一名自殺式襲擊者當天在俾路支省瓜達爾地區企圖襲擊載有中國公民的車隊。襲擊者在距車隊十幾米遠的地方引爆炸彈，造成兩名當地兒童死亡，另有三人受傷。傷者送往附近醫院進行救治，目前情況穩定。

巴基斯坦媒體報道，巴警方和安全部隊封鎖事發現場，並展開調查和搜索行動。

中國駐巴基斯坦大使館證實，一名中國公民受輕傷。中國駐巴使館隨後發表聲明，強烈譴責這一恐怖主義行徑，向傷者致以誠摯慰問，並對無辜遇難者表示深切哀悼。聲明説，中國駐巴使館已在第一時間啟動應急預案，要求巴方妥善救治傷員，對襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手；同時要求巴各級相關部門採取切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。

當地俾路支解放軍承認責任。（互聯網）

聲明説，近期巴基斯坦安全形勢嚴峻，連續發生多宗恐怖襲擊事件。中國駐巴使館提醒在巴中國公民提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，切實做好安全防護。

中國近年參與發展瓜達爾的工程，但參與中巴經濟走廊項目的巴基斯坦人和中國人曾多次遇襲。開伯爾普什圖省7月中發生自殺式炸彈襲擊，九名中國人和四名巴基斯坦人死亡。

俾路支省首府奎達（Quetta）一家5星級酒店外停車場4月21日發生懷疑自殺式炸彈襲擊，造成最少4人死亡12人受傷。中國駐巴基斯坦大使等4人代表團在酒店下榻，所幸事發時外出，避過一劫。省內政部長蘭戈維（Ziaullah Langove）已與中國大使會面，他稱大使顯然是襲擊目標。