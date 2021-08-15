中方冀巴基斯坦儘早查明巴士恐襲案真相　嚴懲肇事真兇

巴基斯坦公布達蘇市（Dasu）發生的巴士爆炸案調查結果，稱印度與阿富汗參與。但印度外交部否認了巴方的指控。中方對達蘇恐襲再次明確表態。



據中國駐巴基斯坦大使館網站消息，8月13日，中國駐巴基斯坦大使農融拜會巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan），表態希望巴方儘早查明達蘇恐襲事件所有事實真相，在此基礎上追究和嚴懲肇事真兇。

農融與伊姆蘭·汗就中巴關係、抗疫合作、維護中國在巴人員、項目和機構安全等交換意見。

伊姆蘭·汗表示，巴政府全力推動達蘇恐襲事件調查取得重要進展，巴方將嚴懲兇手，全面提升對中國在巴人員、項目和機構安保，確保中巴合作項目安全順利運行。

他說，巴方願與中方共同努力，高質量建設中巴經濟走廊，並希望與中方就礦產資源勘探開發進行合作，充分發揮巴經濟潛力。

巴方還對中方為巴應對新冠肺炎疫情提供有力支持表示感謝。

農融表示，中方讚賞巴方在短時間內推動達蘇恐襲事件調查工作取得重大進展，希望巴方儘早查明所有事實真相，在此基礎上追究和嚴懲肇事真兇，同時升級和強化安保合作機制，加強對中國在巴人員、項目和機構安保。

他強調，中方堅決反對任何勢力利用恐怖主義謀取地緣私利。中方願與巴方保持密切溝通合作，共同推動中巴經濟走廊建設和各領域合作不斷取得進展。

農融還表示，中方願盡己所能幫助巴戰勝疫情，讚賞並希望巴方繼續在病毒溯源問題上採取客觀公正立場。