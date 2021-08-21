塑膠隔板藏防疫漏洞？　專家：成效其實沒這麼好

不少餐飲業為了要區隔顧客用餐空間，所使用的塑膠隔板可以說扮演相當重要的角色，不過根據《紐約時報》（New York Times）的報道，專家指出，塑膠隔板在阻隔細菌與病毒的散播上成效其實沒有這麼好，還會讓人產生有安全感的錯覺，因此設了塑膠隔板可能比沒設還要慘。



紐時引述的研究指出，在正常的情況下，商店、教室或者是辦公室內，呼吸微粒會順著氣流四散，同時會因為通風系統，每15到30分鐘就會被新鮮空氣取代，不過這些塑膠隔板會打亂正常的通風、改變室內的氣流，甚至產生病毒氣溶膠微粒高度集中的區域。

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放在收銀櫃檯用來保護收音員與顧客之間的塑膠隔板，可能會把細菌傳給下一位顧客或工作人員。美國維珍尼亞理工大學土木與環境工程教授、病毒傳播專家Linsey Marr也指出，教室中那些成排的塑膠隔板，會干擾室內的通風，使得每個人的呼吸氣溶膠被困住然後聚集，最後擴散到桌子以外的地方。

不過透明隔板並不是完全沒有保護力，隔板仍然可以阻擋因為咳嗽或擤鼻涕所飛濺的液體，只不過透過氣溶膠微粒所散播的新冠病毒可能較難防禦。

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