阿富汗局勢｜多國8月31日前完成撤出是「不可能任務」？

美國需從阿富汗撤離最少6.5萬人，總統拜登（Joe Biden）8月22日稱，仍計劃在最後期限，即31日前完成撤軍任務。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）認為這是不可能的任務，又表示已向美方抱怨阿富汗美軍阻礙歐盟撤僑。



華府計劃將從阿富汗撤離1.5萬名美國公民，以及5萬至6萬名阿富汗盟友。博雷利接受法國傳媒採訪時稱：「他們（美國）想從現在至月尾（這段時間）疏散6萬人，這在數學上是不可能的。」

他還指，歐盟已向華府投訴，美方的安全工作過於嚴格，曾為歐洲工作的阿富汗人無法進入喀布爾機場。

阿富汗局勢：圖為8月16日，大批民眾跑向喀布爾國際機場客運大樓。（Reuters）

阻礙盟友撤僑

美國允許荷蘭一架飛機在17日使用喀布爾機場停機坪30分鐘，之後勒令離開。這架荷蘭飛機最終載着約40人起飛，當中未有一名荷蘭人或阿富汗人，原應登上這架飛機的乘客遭美軍攔在機場外。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）也曾指，美軍和德軍在撤離期間曾發生摩擦，美國當時決定優先考慮讓美國公民進入喀布爾機場。

其他國家撤離情況

自阿富汗武裝組織塔利班掌權以來，已有至少2.8萬人離開阿富汗，但仍有數十萬人等待撤離。

按照拜登政府在周日記者會的說法，自8月14日以來美國一共撤走了近28,000人，美國總統拜登指出，例如在周六一天，便有23架美國軍機進出喀布爾，帶走3,900人。

半島電視台22日稱，英國已撤離5,000人，德國撤離2,000人，巴基斯坦撤離1,100人，意大利已撤離2,100人，法國亦已撤走近600人。

混亂的喀布爾機場

多國展開撤離阿富汗行動之際，大批平民企圖進入喀布爾機場和跟機出國，現場情況混亂，發生槍戰和人踩人事件，有人在飛機起飛時被碾壓致死，有人脫水並受驚，亦有人拿着護照大喊「求你帶我們一起走」。

↓幾百名阿富汗人追着一架美軍C-17運輸機跑：