阿富汗局勢｜波蘭比利時結束撤離行動　布林肯：1500美國人未離開

距離美軍撤走阿富汗期限不足一週。波蘭和比利時已經結束撤離行動，但其他歐洲國家誓言將繼續盡可能持續行動。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月20日表示，多達1,500名美國人或仍然等待離開。



布林肯出席國務院記者會時強調，撤走美國人是優先事項，並致力盡可能於31日前帶走最多面臨危機的阿富汗人。他重申，美國和其他政府計劃於31日後繼續協助想離開的阿富汗人和美國人。

布林肯指，國務院估計，自8月14日撤離行動開始以來，有約6,000名美國人想離開，迄今已經有約4,500人離開。目前有約1,500名美國人仍然處於阿富汗，其中美國官員正在聯絡約500人，希望安排他們安全離國。美國每日多次以不同途徑聯絡其餘的1,000人，了解他們是否仍然想撤離。

圖為2021年8月25日，美國國務卿布林肯於國務院出席記者會，交代阿富汗的情況。（AP）

歐洲國家主張延長撤離行動，但美國堅持如期撤軍。基於實際問題，歐洲國家或被迫於美軍完成撤軍前結束撤離行動。波蘭稱，已經撤走最後一組人，部份軍人將短暫留於阿富汗完成最後的行動。比利時同日宣布結束撤離行動。捷克上週已經結束行動，匈牙利則計劃即將結束。

法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）表示，基於目前緊張局勢以及美軍計劃離開，撤離行動是與時間的競賽。他指，法國的撤離行動可能於美軍離開前的「幾小時或幾日」結束。

白宮表示，過去24小時內撤走1.9萬人，自塔利班控制阿富汗以來，美國已經撤走或協助撤走約8.23萬人。