阿富汗2歲女機場外被活活踩死　母崩潰：寧在家裏有尊嚴地死去

塔利班重掌阿富汗後，首都喀布爾機場爆發逃難潮，更使數千名阿富汗人湧進喀布爾機場，有些人爬上圍牆向美軍求情，還有些人將數月大的嬰兒傳到鐵絲網邊求援美軍，在混亂當中，一名曾替美國企業擔任翻譯的女子8月21日帶着全家到機場外，希望能搭上撤離的班機，沒想到她2歲大的女兒竟被撞倒在地，遭人群活活踩死。



據《紐約時報》報道，當時機場外已成失控狀態，時不時就會傳出「被人踩死」的事件， 據以色列媒體《瓦拉新聞》的外交記者拉維德（Barak Ravid）貼出一系列喀布爾機場的照片可見，機場內的人依序排隊上機，而機場外的人群卻擠得水泄不通，十分混亂。

其中便有一位曾任美國企業翻譯員的女子，在21日時帶着全家人到喀布爾機場，希望能搭上美軍撤離的飛機，但沒想到在人擠人狀況中，抱著2歲大女兒的她被撞倒在地，不但手機被踩壞，自己的頭部和身體被四周的人猛踢，讓她完全無法呼吸。

直到混亂過後，女子站起身環顧周圍時，看到女兒已倒在地上被人群活活踩死，讓她不禁傷心直言「我感到非常害怕和恐懼，因為我完全救不了她。」她也補充道，當塔利班攻入喀布爾後，自己都告訴女兒，那些槍聲都是鞭炮聲，所以她聽到槍聲就會說鞭炮。「我寧願在家裏有尊嚴地死去。」女子也說明，遇到女兒被活生生踩死後，她們全家也不打算再回到機場。

圖為2021年8月20日，美國海軍陸戰隊於阿富汗喀布爾的機場駐守。（AP）

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