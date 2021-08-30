美國撤出期限最後倒數　阿富汗恐襲威脅未除︱國際晨報

阿富汗前景未明朗，美國很大機會如期在8月31日完全從當地撤出。塔利班勢再次掌權，惟當地經過日前的自殺式襲擊後，極端組織ISIS-K的威脅風險持續，令阿富汗民眾感到更加難以安枕。



多國雖然事先發出警告，指咯布爾機場可能在短時間內有遇襲風險，惟最終仍無法阻止悲劇發生，造成過百人喪生，當中包括十多名美軍人員。美國總統拜登其後下令採取報復行動，空襲擊殺ISIS-K成員，但無助改善拜登的聲望，同時惹來塔利班的不滿，指美軍的行動如同襲擊領土。

阿富汗局勢：圖為8月28日，由美國地球成像公司Planet Labs Inc.提供的的衛星照片，相中可見塔利班的檢查站設於通往機場的道路上，位於機場以南。（AP）

目前距離美國及盟友撤出阿富汗的期限只有大約兩天，消息指塔利班已經準備接管喀布爾機場，不過當地的恐襲風險仍未解除，華府亦呼籲公民遠離該機場。

對於阿富汗的將來，英國首相約翰遜認為，塔利班要爭取外界承認其合法地位，就必須尊重當地民眾人權。他亦可能與法國總統馬克龍提倡在阿富汗建立一個由聯合國共同管理的安全區。

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