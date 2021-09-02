塔利班新政府上台在即　阿富汗難民潮持續︱國際晨報

阿富汗的第二次塔利班政權成立在即，新政府人選最快在數天內曝光。惟當地前景持續令外界憂慮，民眾的逃亡潮可能持續，令阿富汗甚至是全球爆發人道危機。



塔利班8月15日入主首都喀布爾之後，至今都未公布新政府閣員人選。有消息指塔利班領袖正討論籌組政府細節，而第二號人物、首席談判代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）盛傳會成為阿富汗新外長。對於當地將來與外界的前途，塔利班希望與各國建立平等和友好的關係。

阿富汗局勢：圖為8月29日，法國撤僑包機抵達巴黎西部一個軍事基地。（AP）

即使塔利班多次表態嘗試穩定阿富汗形勢，惟當地需要解決的問題多如恆河沙數，其中本身疲弱不堪的經濟更是重點：大批民眾在銀行外等候提款的場面每天上演，有百姓更直言「沒錢比塔利班更可怕」，因此希望離鄉別井到外國逃難的阿富汗人比比皆是。

圖為2021年8月30日，阿富汗喀布爾有人排隊提款。（AP）

不少阿富汗人到鄰近國家暫時棲身，歐盟亦協調成員國應對隨時出現的難民潮。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對阿富汗可能爆發人道危機感到擔憂，當局同時警告，在今年底或有350萬名難民湧向世界各地。看來全球在未來數年的發展，某程度上與阿富汗的前景有非常密切的關係。

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