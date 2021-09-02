塔利班新政府上台在即　阿富汗難民潮持續︱國際晨報

撰文：張子傑
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阿富汗的第二次塔利班政權成立在即，新政府人選最快在數天內曝光。惟當地前景持續令外界憂慮，民眾的逃亡潮可能持續，令阿富汗甚至是全球爆發人道危機。

塔利班8月15日入主首都喀布爾之後，至今都未公布新政府閣員人選。有消息指塔利班領袖正討論籌組政府細節，而第二號人物、首席談判代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）盛傳會成為阿富汗新外長。對於當地將來與外界的前途，塔利班希望與各國建立平等和友好的關係

阿富汗局勢：圖為8月29日，法國撤僑包機抵達巴黎西部一個軍事基地。（AP）

即使塔利班多次表態嘗試穩定阿富汗形勢，惟當地需要解決的問題多如恆河沙數，其中本身疲弱不堪的經濟更是重點：大批民眾在銀行外等候提款的場面每天上演，有百姓更直言「沒錢比塔利班更可怕」，因此希望離鄉別井到外國逃難的阿富汗人比比皆是。

圖為2021年8月30日，阿富汗喀布爾有人排隊提款。（AP）

不少阿富汗人到鄰近國家暫時棲身歐盟亦協調成員國應對隨時出現的難民潮聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對阿富汗可能爆發人道危機感到擔憂，當局同時警告，在今年底或有350萬名難民湧向世界各地。看來全球在未來數年的發展，某程度上與阿富汗的前景有非常密切的關係。

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