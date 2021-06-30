自稱來自3036年「未來人」驚天預告　比疫情更恐怖大災難將降臨

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-30 12:39

自稱來自西元3036年的時空旅人在社群平台一系列影片預告未來場景，他警告人們：「此刻你們是最自由的，往後子子孫孫甚至嚐不到自由的滋味，所以好好享受吧！你們不知道自己過得多好。」

+ 17 + 17 + 17

他指出西元3036年世界人口只有超過20億（目前是78億）。西元2052年12月人類將經歷一場「恐怖大停電」，全世界在接下來長達5年的時間會變得黑暗，網路、電力都沒了，截斷人們的連接，還會引起動盪跟騷亂，幾乎是「最糟糕的時期」，需要20年才能讓電力重新恢復，但世界還會是一片混亂。而屆時動物園裏會是狗、貓、兔子和松鼠這些動物，獅子、老虎和大象這類較大的物種全都會消失。

時空旅人還透露，未來將有更多與「可再生能源」相關的工作，很大一部分因素跟「大停電」有關。但他警告這些工作都不是留給膽怯的人：「到時候會有一大片區域都拿來供應風力發動機、反射鏡、太陽能板使用，因此會產生為數不多、但風險最高的工作職缺。」

不過不少網友質疑時空旅人的真實性，網友Brett Sutton就說：「拍這麼多支跟未來有關的影片，不就得一直穿梭在現在跟未來，『時空旅人』該不會是從公園找來的吧！」網友Charles H也認為會相信這種「無稽之談」實在很不可思議。但網友Alejandra表示如果未來如旅人所言，現代人們應該要有所改變，還說：「這就是我不想生小孩的原因，不希望他們之後會遭遇這些苦果。」

【延伸閱讀】印度神童新預言｜疫苗無用？點名4國家小心 2023年呢個月先好轉…（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，並提出了解決方法▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

除了疫情印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

延伸閱讀：

奇蹟！女嬰開口第1句話竟喊「救我」 成功扭轉命運網友驚呆

以「神秘三角洲」聞名的百慕達 為何每間房子屋頂都是白色？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】