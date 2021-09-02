2021防水鞋｜凱特王妃愛牌　英國王室御用雨靴、雨衣6大品牌推介

近日香港總是濕答答一片，這樣的天氣就算帶傘，身上腳上通常也難以倖免，這次妞編輯為大家整理了多款雨鞋、雨衣，從時髦潮流、實穿機能到英國王室御用愛牌都有，想在雨天美美又時髦這篇直接收藏起來啦！



1. Barbour

歷史悠久深受英國王室喜愛，又被英國帶貨王凱特常常穿上身的Barbour，在今年春夏為大家帶來了Weather Comfort系列，推出了短、中、長以及寬鬆或修身版型的輕量、防水、透氣的機能性服裝，非常有優雅的英倫風格，品牌經典的防滑雨靴更推出短筒、中筒、高筒3種不同筒高選擇，雨靴內以蘇格蘭格紋呈現，再搭配上也是精緻的小細節，除了雨靴外，格紋設計的雨具也是非常熱賣的單品！

2. Rains

極簡控必買單！來自丹麥的生活風格品牌Rains推出的北歐感防水機能系列，從外套到各式包款以及生活小物都有，主打的雨衣系列由輕量防水機能材質打造，推出連帽外套、長版風衣外套等不同的款式設計，色系更是以質感耐看的莫蘭迪色調為主，非常適合日常穿搭。

天文預報近日將會連續有雨，因此為大家整理了多款雨鞋、雨衣做好防水準備，從時髦潮流、實穿機能到英國王室御用愛牌都有！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. Canada Goose

重視機能性的防寒衣品牌Canada Goose，在今年也推出適合亞熱帶氣候的風雨衣系列，主打輕量的風衣、以及適合香港雨季的雨衣，全系列採用Canada Goose獨家研發的Tri-Durance機能材質打造防水透氣特性的三層面料，可以完全阻絕雨水穿透、又能將汗水蒸氣排出，就算是大雨滂沱也不用害怕衣服會濕掉，在服裝的接縫處也完全密合，功能性非常高。

4. Palladium

無論晴雨都非常適合的防水靴品牌Palladium，經典的WATERPROOF PLUS橙標防水系列，是近年來日常穿搭非常熱門的選擇，鞋款將「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」置入鞋面與鞋內裡間阻擋水分滲入，同時搭配透氣彈性內裡，就算碰到香港最常出現的午後雷陣雨，也能臨危不亂的保持腳腳的乾爽！

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5. ECCO

再為大家送上一系列晴雨都能穿的實搭鞋款，ECCO的Multi-Vent翱翔系列配備GORE-TEX SURROUND®防水科技100%全面防水又透氣，簡約的鞋身採用強韌又舒適的犛牛皮，就算是白色鞋款也不怕濕濕髒髒；另一款SOFT 7系列絕對會讓大家驚豔，沒想到皮鞋也可以防水，SOFT 7使用頂級柔軟牛皮革製作，以「FLUIDFORM一體成型製鞋科技」打造，同樣也搭配GORE-TEX防水科技在雨季中也能穿出文青風，是一雙兼具機能性、與造型感的鞋款！

6. THE NORTH FACE

THE NORTH FACE在今年秋冬推出的女子系列中打造一系列防水透氣外套，長版的Dryvent Parka，採用品牌研發生產的Dryvent科技布料和DWR防潑水科技，讓防水、排除濕氣及耐磨性三合一，在外套背面設計為經典的燕尾開叉，穿著感舒適俐落；另一款，WOMEN‘S SANGRO PLUS JACKET是短板的防水衝鋒衣，衣領內襯採用抓絨材質，舒適親膚，很適合登山健行運動選擇！

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