阿富汗塔利班搞定安內　新政府組成管治與外交備受關注｜國際晨報

阿富汗新的統治者塔利班（Taliban）組織稱9月6日稱，已拿下反抗勢力在國內最後一個據點，戰爭已結束，新政府將成立。組織發言人同日出席記者會，就新政府組成以及施政發言。



阿富汗9月6日不斷傳出新消息，包括反抗武裝組織傳已守不住位於東北部的最後一個據點潘希傑爾省，以及塔利班宣布該國戰爭已結束，新政府籌備工作進行得如火如荼。組織已稱兩至三天後會公布政府成員名單。

穆賈希德5日亦稱，當地生活秩序逐漸回歸正常，包括經濟及金融活動。他稱組織目前面臨的最重要任務之一是給予民眾安全感，也希望能盡快取信於民。

在塔利班上場後國內女權倒退、有女警被槍殺，以及有女示威者遭暴力對待的消息持續傳出之際，塔利班看來也知外界在注視新政府會如何應對有關議題。組織發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）9日在記者會上稱女性是社會的重要組成部分，甚有對外大派定心丸的意味。

塔利班在處理內政同時，亦在積極與外部接觸，冀能獲得國際承認，以及獲得用於重建國家的資源及資金。組織宣布已邀請中國及俄羅斯等6國參加宣布政府組建的活動。這也可從它先後稱中巴經濟走廊擴展至阿富汗非常重要，以及它表明想與德國建交可見一斑。

塔利班除了中國這位主要夥伴，未來還可獲得卡塔爾更多支持？這個中東國家跟塔利班關係密切，與塔利班一樣同屬遜尼派，意識形態較貼近。再加上卡塔爾的財力以及過去20多年發展良好的往績，它有可能成為塔利班轉型模範。

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