阿富汗難民發文指美國提供食物太少引爭議　有人同情有人罵

一名被安置到美國德州布利斯堡基地的28歲阿富汗難民艾哈邁迪（Hamed Ahmadi）在Twitter上發文和照片，顯示食物配給不足，被眾多網友砲轟不知感激。



在阿富汗當翻譯的艾哈邁迪2日發布一張照片，顯示餐盒裡只有少少幾塊雞肉、水果和小塊麵包。推文寫道：「不是在抱怨，只是這就是我昨晚的晚餐，而且下一餐是在12小時之後。難民生活也許安全，卻從不容易和討喜。德州厄爾巴索布利斯堡基地。」

艾哈邁迪Twitter原本的追隨者不到2000人，但這則推文被大量轉發，引來上萬條留言，有人同情他，但更多人批評他不知感激。

一名網友說：「先有13名美軍陸戰隊員犧牲生命，你才能來到我們的國家並發文說你不喜歡免費餐。傻眼！」另一名網友說：「你在抱怨啥，去阿富汗隨便一家餐廳點你喜歡吃的就是。」也有人說：「他吃免錢耶，還不會被塔利班殺掉，『呃，餐可以更好吃』。」、「是說我們把你從阿富汗救出來，用納稅人的錢供你吃飯，你還有心思抱怨？如果你不喜歡這個國家，大可離開。」

不過，艾哈邁迪接受英國《獨立報》訪問時堅稱：「那條推文不是在抱怨美國的善意，只是在描述阿富汗難民的處境，難民從來不想過這種生活。我只是想說這就是難民生活，我們要有耐心。」

延伸閱讀：阿富汗難民男童成功逃出 卻在英國酒店墮樓慘死▼▼▼

+ 4

【相關圖輯】不惜一切逃出阿富汗 多段影片顯示民眾冒死攀附飛機及掉下情況（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

神學士攻下最後據點 反抗軍改採游擊戰

暴力神學士闖民宅 家人面前「槍殺懷孕女警」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】