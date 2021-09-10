阿富汗局勢｜塔利班代理總理哈桑首次公開發言：現在是建設的時代

阿富汗塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）9月9日發布代理總理哈桑（Mohammad Hasan Akhund）首次公開發言的影片。
د افغانستان اسلامي امارت رئيس الوزراء محترم ملا محمد حسن آخند لومړئ وينا:— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) September 9, 2021
د جګړې او وينو دور تېر شو، اوس د جوړونې دور دی.
له ټولې نړئ سره مثبتې اړيکې غواړو. pic.twitter.com/f0ABhvPVBd
納伊姆引述哈桑表示，「戰爭和流血的時代已經結束，現在是建設的時代。我們希望與整個世界建立積極的關係。」
阿富汗塔利班宣布9月7日組建新政府，並向外界公布「阿富汗伊斯蘭酋長國」的政府建構，同時公布部分政府官員名單，哈桑任代理總理。
塔利班或禁女子板球 澳洲：如屬實將取消與阿富汗男子隊賽事塔利班回應中國關切：堅決警告東伊運 很多成員已離開阿富汗局勢｜美軍撤出後 首班國際民航班機從喀布爾飛抵多哈阿富汗局勢｜美德主持多國部長級會議 中國稱華府須交代在阿行動