阿富汗局勢｜塔利班代理總理哈桑首次公開發言：現在是建設的時代

阿富汗塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）9月9日發布代理總理哈桑（Mohammad Hasan Akhund）首次公開發言的影片。



د افغانستان اسلامي امارت رئيس الوزراء محترم ملا محمد حسن آخند لومړئ وينا:

د جګړې او وينو دور تېر شو، اوس د جوړونې دور دی.

له ټولې نړئ سره مثبتې اړيکې غواړو. pic.twitter.com/f0ABhvPVBd — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) September 9, 2021

納伊姆引述哈桑表示，「戰爭和流血的時代已經結束，現在是建設的時代。我們希望與整個世界建立積極的關係。」

阿富汗塔利班宣布9月7日組建新政府，並向外界公布「阿富汗伊斯蘭酋長國」的政府建構，同時公布部分政府官員名單，哈桑任代理總理。