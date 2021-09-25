Bumble創辦人告別渣男建立交友帝國　躋身富豪俱樂部｜周六人物誌

「一世人流流長，總會愛上幾個人渣。」香港電影《志明與春嬌》這句對白或許說出了不少人心聲。交友應用程式Bumble創辦人沃爾夫赫德（Whitney Wolfe Herd）都曾經愛錯郎，但她如今已經是美國最年輕的上市公司女行政總裁，更加晉身了《福布斯》億萬富豪俱樂部。她沒有讓過往的眼淚白流，反而化成養份，建立能夠匹敵舊東家Tinder的交友帝國。



交友新星登場華爾街

隨公司2月於納斯達克上市，年僅31歲的成為沃爾夫赫德成為美國最年輕的上市公司女行政總裁。股價的上升也造就她晉身《福布斯》億萬富豪俱樂部。她甚至是白手興家的女億萬富豪其中最年輕的一位。

交友應用程式市場本來就有Tinder這個勁敵，但Bumble與之不同的地方在於它將男女關係的主動權交給女方。當一男一女於Bumble配對成功之後，只有女方可以首先展開對話，意味女方收到男方用短訊瘋狂「轟炸」的場面不會出現，為女性構築了一個安全空間。Bumble教曉女用戶，她們擁有「話事權」。

錯的人 令她走上更好的路

「老實說，我的野心來自虐待關係。我從未有過健康的男女關係，直至我創辦Bumble。我於自己的生活建造了健康男女關係的生態。」沃爾夫赫德接受《時代》雜誌訪問時如此說。根據親友所指，沃爾夫赫德高中時代曾與一位有虐待傾向的男朋友交往，期間離離合合。他們表示，當年的男朋友曾用冒犯字眼稱呼沃爾夫赫德，甚至聽說他曾用槍威脅她。

雖然沃爾夫赫德形容這段經歷「展示了關係很黑暗的一面，並協助我認知性別權力之間出了什麼問題」，但離開了一位「人渣」不代表不會遇到下一位。沃爾夫赫德畢業之後加入一間名為Cardify的小型公司，其後聯同部份員工創立Tinder。幾乎同一時間，沃爾夫赫德和同為Tinder創辦人的馬廷（Justin Mateen）開始交往。

不是每段辦公室戀情都有好結果。當感情開始崩塌，工作難免遭到附帶傷害。有Tinder前員工稱，當時有高層叫沃爾夫赫德「收聲」，要求她拿早餐，並於她不在的會議討論她的胸部大小。2014年，她離開Tinder，後來向公司發起性騷擾訴訟，指馬廷曾於會議期間稱她為「蕩婦」（whore）。公司否認指控，但向她支付了100萬美元和解。

圖為2018年6月21日，美國加州洛杉磯一個頒獎典禮展示Bumble的標誌。（Getty）

智慧都蘊釀成為紅酒

故事當然沒有就此結束。恢復「自由身」的沃爾夫赫德想創造一個以女性為本的社交網絡，但然後擁有交友應用程式Badoo的俄羅斯富翁安德烈耶夫（Andrey Andreev）建議開設交友應用程式。於是，沃爾夫赫德借助安德烈耶夫的支持開創了屬於她自己的帝國。安德烈耶夫後來捲進醜聞，被指曾發表性別歧視言論，最終出售股份離開公司。

自2014年以來，Bumble已經於237個國家數以千萬計用戶當中成功配對86億次。公司市值超過100億美元，同為Bumble和Badoo掌舵人的沃爾夫赫德身家估計高達14億美元。如今的她已經跟家族經營石油生意的赫德（Michael Herd）結婚，育有一子，名副其實是事業愛情兩得意。