阿富汗領袖阿洪扎達獻身塔利班　至親也付出終極代價｜周六人物誌

塔利班組織8月15日起再度管控阿富汗，在短短半個月內完成籌組政府。組織9月7日其最高領導人阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）將以「埃米爾」身份領導國家。



2016年，阿富汗塔利班領導人阿洪扎達擺姿勢拍照。（美聯社）

塔利班8月19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。在阿拉伯語中「埃米爾」意為「統率他人的人」，目前科威特和卡塔爾兩個阿拉伯國家元首仍在使用這一稱號。

相對於「埃米爾」所象徵的「有臉有面」，阿洪扎達另一些身份則隱密得多。外界估計他現年約60歲。亦有報道指他是55歲。

他2016年接替死於美軍無人機轟炸的組織領袖曼蘇爾（Akhtar Mansour），成為塔利班最高精神領袖。他此後在組織的政治、宗教、軍事事務上有最終的決策權。

外界普遍稱他為精神領袖而非軍事指揮官，因他從事宗教研究與法律事務，塔利班組織的「教令」多半由他訂定。他在組織中地位之崇高，亦由此可見。

↓外界過去對塔利班領導層所知不多，組織內部的管理架構和領袖人物也是「神龍見首不見尾」。如今組織再度成為阿富汗新政權，以往身在幕後的管理層，將成為外界今後經常看到的新面孔。



(香港01製圖)

由低做起 演說鼓動人心

阿洪扎達據報來自坎大哈省南部的塔利班重地斯賓博爾達克（Spin Boldak），曾參與 1980年代抵抗蘇聯入侵的伊斯蘭聖戰。他為人十分低調，至今也僅有一張公開照片。

外界所知的是，他是來自極具影響力的部落努爾扎伊（Noorzai），在坎大哈以外的潘傑瓦伊（Panjwayi）出生及長大，並於伊斯蘭學校或宗教學校就讀。蘇軍入侵後，他因舉家遷往巴基斯坦俾路支省（Balochistan），在那裏生活過一段時間。

美國在911事件後入侵阿富汗、將塔利班組織趕下台後，路透社2016年獨家報道稱，阿洪扎達已逃往巴基斯坦。他曾在俾路支省首府奎達（Quetta）經營一所清真寺，在那裏傳教15年。

據阿洪扎達在清真寺的同事和學生形容，他是一個勤奮的、厲行紀律的人，也是一名慷慨激昂的演說家。

他在組織內一步步爬升，1990年代獲委任為塔利班看守首席法官，也成為組織創辦人奥馬爾（Mullah Omar）的顧問與心腹。

阿洪扎達對伊斯蘭教義之精通，令他擁有Sheikh ul Hadith以及Mawlawi兩個銜頭——都是宗教上最尊貴的銜頭。他以如此學者之姿從政，令他成為與塔利班其他領袖不一樣的人物。

據說在曼蘇爾死後組織高層為接班人選開會時，阿洪扎達並非他們的首選。但無論如何，阿洪扎達能從一名小小聖戰士走到組織精神領袖的位置，再成為領導阿富汗新政府的人，足見他的想法、能力、號召力與手腕不凡。

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兩名至親因組犧牲

阿洪扎達不在聯合國制裁名單，不過他確是這個有意轉型的武裝組織「大腦」。他的家人也效力組織，甚至為之付出性命。

根據塔利班發言人稱，阿洪扎達兒子拉赫曼（Abdur Rahman）2017年在阿富汗赫爾曼德（Helmand）一個軍事基地發動自殺式炸彈襲擊並死亡。2019年塔利班與時任美國總統的特朗普（Donald Trump）會面前不久，阿洪扎達一名兄弟在巴基斯坦被炸死，一度為和談帶來不明朗因素。