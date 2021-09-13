王毅訪問柬埔寨　冀2022年完成南海行為準則商談

中國外長王毅訪問柬埔寨。柬埔寨首相洪森（Hun Sen）表態，將在涉台、涉港、涉疆等涉及中方核心利益問題上繼續堅定支持中方，不會在壓力下退縮。



當地時間2021年9月12日，柬埔寨首相洪森（Hun Sen）在金邊會見對柬埔寨進行正式訪問的中國國務委員兼外長王毅。

據中國外交部官網發布的消息，洪森表示，柬埔寨雖是小國，但不會在壓力下退縮，將在涉台、涉港、涉疆等涉及中方核心利益問題上繼續堅定支持中方的正當立場。

王毅訪問柬埔寨，洪森表態「堅定支持中國」（請點擊圖集瀏覽）：

洪森對中方為柬方抗擊疫情提供的幫助表示感謝，稱柬方冀與中方繼續加強抗疫合作，推動雙邊經貿、基礎設施等領域合作邁上新台階。

洪森還說，柬方願與中方加強溝通，防止域外勢力攪亂地區事務，共同維護地區和平穩定。

王毅表示，在疫情形勢下再次訪柬，就是要對外發出明確訊號，作為柬埔寨的鐵桿朋友，中方將支持柬埔寨人民黨政府順利執政，支持柬方不畏強權、反對霸凌，維護國家主權和民族尊嚴，支持柬方探索符合自身國情的發展道路，中國將是柬方最可靠、最長期的戰略夥伴。

王毅說，雙方鼎力互助，不僅是維護兩國的共同利益，也是在維護國際公平正義，維護發展中國家正當權益。

王毅還說，中方將繼續為柬方提供疫苗和抗疫物資，直至柬方最終戰勝疫情。願與柬方加快高質量共建「一帶一路」，切實助柬方恢復經濟、改善民生。

王毅指出，中方希望柬埔寨2022年出任東盟輪值主席國期間，中國同東盟國家能完成「南海行為準則」商談，制定符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法、實質、有效的準則，彰顯中國和東盟國家有意願、有能力把自己的事情辦好。