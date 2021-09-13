新加坡提出「反外國干預法」加強管理社交媒體

新加報政府9月13日在國會呈交一草案，建議對政府部門加大賦權，以防外國對本國政治進行干預。倘它獲得國會通過，政府將可下令社交媒體消除「（傳播）敵意資訊運動」。



新加坡內政部稱，名為外國干預（反措施）法案（Foreign Interference (Countermeasures) Bill，暫譯）的打擊對象，句括「能對新加坡造成即時以及重大傷害，例如煽動暴力或引致群體敵對的內容。

社交媒體如不配合政府的要求，互聯網服務供應商或會被下令阻擋有害的內容。草案亦建議，可阻擋用家下載那些用於傳播有害內容的應用程式（App）。

內政部稱條款不會影響新加坡公民表達政見，除非他們是外國實體的代理人。此外它也不適用於外國人，或是「以開放、透明及可歸屬方式報道或評論新加坡政治」的外國出版物。

這是新加坡繼2019年10月2日推出《反假新聞法》的最新相關操作。《反假新聞法》立法時惹來社交媒體反對，同時它在國會順利獲得通過。