加國麥當勞經理揭秘　「滑嘟嘟 」真實身份竟然是......

有甚麼會令人想起麥當勞？除了「M」字招牌外，還有一系列角色如麥當勞叔叔、漢堡神偷等，其中全身紫色的「滑嘟嘟 」外型最為特別，你又有否想過「他」其實是甚麼？最近終於有麥當勞分店經理首度在訪問中揭曉「滑嘟嘟」真正身份，「他」居然是一個器官！



「滑嘟嘟」相當受大小朋友歡。(McDonald's Facebook)

綜合外媒報道，滑嘟嘟最初名為「邪惡鬼臉」（Evil Grimace），是個奶昔狂熱份子，但由於形象太過可怕，其後由兩位設計師Patti Saunders及Terry Castillo重新設計，改名為「Grimace」，亦即大家熟悉的「滑嘟嘟」。

一直以來「滑嘟嘟」身份成謎，有人認為他是奶昔化身，也有人認為他僅是一個角色，無任何意義。直到最近，加拿大一間麥當勞分店的經理布來恩(Brian Bates)在受訪時透露，「滑嘟嘟」其實是「一個巨大的味蕾」（an enormous tastebud），僅代表「抽象的食物味道」，並無象徵任何物品或角色。

但有報道指出，麥當勞曾於2012年在Twitter發文，指「滑嘟嘟」為奶昔化身，因此許多人堅信這個說法，並不認同布來恩的解說。