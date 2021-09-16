俄羅斯奪命西瓜｜一家三口包括婆孫中毒死　超市疑做錯一件事

超市水果竟暗藏「致命危機」？日前，俄羅斯一家庭從超市買了顆西瓜，不料食用後身體卻出現異樣，三個人備感不適更開始嘔吐，緊急送醫後仍救不回其中兩人的性命，另一人則還在急救中。當地警方也着手進行調查，高度懷疑是超市疏忽惹的禍。



根據外媒報道，事件發生在俄羅斯的莫斯科，某一家庭自超市買了顆西瓜回家，沒想到幾口下肚後，家中三人卻開始有不適反應、不斷嘔吐，三個人疑似食物中毒，被送往醫院治療。

不幸的是，61歲奶奶和15歲孫女宣告不治，38歲的媽媽則還在醫院搶救中，全家人僅有沒吃西瓜的爸爸安好無事。

悲劇疑是超市消毒未為水果做好防護所致（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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警方也針對該起事件進行調查，經檢驗後發現，他們吃到的西瓜及超市販售的其他西瓜皆含有殺蟲劑成分。超市本月初曾請滅蟲公司來店內進行消毒，疑似未確實做好防護工作，才會導致毒性極強的藥劑遺留在商品上，進而釀成悲劇。

「有毒西瓜」造成一個家庭的破滅，警察也找到負責消毒作業的一名39歲男子，並將其帶回進行偵訊，以利查清事件的來龍去脈。

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