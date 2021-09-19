以色列真人版《月黑高飛》落幕　所有巴勒斯坦逃犯被捕

再有兩名從以色列吉勒博亞監獄（Gilboa Prison）逃走的巴勒斯坦人在9月19日落網，連同之前已被捕的4人，所有逃犯都已尋回。



是次大型搜捕行動發生在9月19日早上，以色列官員稱，國家安全總局（Shin Bet）及警方在約旦河西岸北部城市傑寧（Jenin）包圍兩人，他們分別是Ayham Nayef Kamamji及Munadel Yacoub Infeiat。執法人員在拘捕過程中沒遇上反抗，此外有2名協助逃犯的人被捕。

越獄事件發生在9月6日，其中4名逃犯上週在以色列北部拿撒勒（Nazareth）被捕。他們在囚室水槽下方疑用湯匙挖出地道逃走。

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他們當中有5人是法塔赫（Fatah）成員，另有一人伊斯蘭聖戰聯盟（Islamic Jihad）成員。

事件引起外界注意之處，是他們逃走的過程儼如1994年電影《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）情節。囚犯花上以數月計的時間挖出一條通往監獄牆外的地道，並疑似是使用湯匙作為工具。更誇張的是，獄方竟是在附近民眾報告的情況下才知道「走犯」。湯匙之後成為巴勒斯坦人的新抗爭象徵，以此象徵「自由」。