俄羅斯大學爆槍擊案至少8死6傷　槍手據報已遭擊斃

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述消息指，俄羅斯彼爾姆國立大學（Perm State University）9月20日發生槍擊案，一位身份不明的人士在大學內開火，至少造成8死6傷。槍手據報已被擊斃。



據塔斯社（TASS）引述彼爾姆市國立大學指，事件造成至少5人受傷，部分學生和教師被鎖在教室裏。

網上流傳的片段顯示，有人從1樓的窗戶跳下逃離大樓。

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

另一條從大樓內部拍攝的片段顯示，一名身穿黑衣、戴上頭盔武裝人士緩慢地穿過校園，令校內的人感到恐慌。

負責調查重大罪案的俄羅斯調查委員會表示，槍手已確認為肇事大學的學生。

《今日俄羅斯》（RT）指出，有未經證實的報道稱，槍手是一名18歲的孤狼襲擊者，他在社交媒體上留言描述自己的舉動。據報他將自己困在大學建築物其中一個房間裏。有媒體引消息人士稱，槍手已被警方擊斃。