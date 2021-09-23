阿富汗局勢｜王毅提出6點倡議　籲解除對阿制裁或限制

中國國務委員兼外長王毅9月23日出席二十國集團（G20）阿富汗問題外長視像會議時提出6點倡議。



人道援助刻不容緩

王毅說，中方已決定向阿富汗提供價值2億元人民幣的相關物資，包括捐贈首批300萬劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

中方希望對造成阿富汗當前局勢負有責任的國家認真反思其所作所為，盡快為緩解阿富汗人民面臨的困難多做一些實事，履行好應盡的職責。

經濟制裁必須停止

王毅提出，針對阿富汗的各種單邊制裁或限制應予解除。阿富汗的外匯儲備是國家財產，不能當成對阿富汗施加政治壓力的籌碼。

中方呼籲G20成員積極採取切實措施幫助阿富汗緩解當前流動性壓力。

圖為9月15日，中國外交部長王毅在韓國首爾外交部與韓國外長鄭義溶會面。（AP）

互動接觸務求包容

中方認為，國際社會應支持阿富汗人民自主選擇符合國情的發展道路，最終組建廣泛包容的政治架構，尊重少數族群、婦女和兒童基本權利，奉行與各國、尤其是同鄰國睦鄰友好的和平外交政策。

反恐合作亟需加深

王毅提出，國際社會要站在人類命運共同體高度，構建反恐統一戰線，反對雙重標準和選擇性反恐，防止阿富汗再次淪為恐怖主義滋生地和庇護所。

阿富汗局勢：圖為2021年9月9日，阿富汗喀布爾機場升起塔利班的旗幟。（AP）

難民問題標本兼治

中方覺得，美國和北約（NATO）國家應在解決阿富汗難民移民問題上承擔主要責任。國際社會也應切實幫助阿富汗加快經濟重建，從根本上減少難民、移民的產生。

各類機制協同增效

中方支持聯合國在維護阿和平穩定、人道主義援助等方面發揮主渠道地位，敦促聯合國援阿團（UNAMA）和聯合國各機構切實履職盡責。歡迎各涉阿多邊機制發揮各自優勢，形成援阿合力。

另一方面，俄衛網23日稱，來自俄羅斯、中國、印度、吉爾吉斯（Kyrgyz）、巴基斯坦、塔吉克（Tajik）、烏茲別克（Uzbek）、哈薩克（Kazakh）和白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）的軍事代表團開會後，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）稱，上海合作組織各成員國軍隊總參謀長一致同意協調，努力預防來自阿富汗的威脅。