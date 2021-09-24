美國將要求外國入境者完成接種疫苗　料復必泰跟科興均獲認可

美國9月20日宣布，自11月初起，將要求所有入境的外國公民出示完整接種疫苗紀錄，以及在搭機前3天內的病毒檢測陰性證明。外界關注哪些疫苗獲美國認可，才能入境當地，據美國官員表示，名單仍在研議中，但透露在世衛「緊急使用清單」上的疫苗會獲得認可，此意味在復必泰疫苗外，中國的科興疫苗也會獲認可。



據白宮所指，這些完成疫苗接種的外國公民在入境後，無需隔離。在美國認可哪些疫苗的事情上，白宮稱會交由美國疾病控制和預防中心（CDC）決定。

美國疾病控制和預防中心發言人努德隆德（Kristen Nordlund）表示，任何獲美國食品和藥物監督管理局（FDA）批准的疫苗，或得到世衛批准的疫苗，完成接種者會獲中心認同是「完全接種」（fully vaccinated）。她又指，名單可以改變，視乎兩個機構會否在名單增添更多疫苗。

目前美國FDA認可的疫苗包括輝瑞疫苗（即復必泰疫苗）、莫德納疫苗與強生疫苗。

至於世衛已認可的疫苗，則有科興疫苗、國藥疫苗、阿斯利康疫苗、Covishield疫苗（印度版阿斯利康）、莫德納疫苗、復必泰疫苗與強生疫苗。

美國之前在9月20日宣布，11月初起將要求所有入境的外國公民出示完整接種疫苗紀錄，以及在搭機前3天內的病毒檢測陰性證明，也需留下聯絡方式，以便後續追蹤。

另一方面，美國同日也宣布會自11月初起撤銷一些旅行限制，即取消對多國的旅客入境禁令，包括中國、印度、英國以及很多歐洲國家，合計33個。