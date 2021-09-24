急購五千萬劑中國疫苗　越南在山窮水盡中作出選擇

9月20日至21日間，越南政府先後決定購買3,000萬劑阿聯酋工廠生產的中國國藥新冠疫苗以及2,000萬劑北京工廠生產的同類產品。這批總量約5,000萬劑的中國國藥疫苗將在10月前陸續送抵越南。



越方這種大規模緊急採購的現狀，較之其兩個月前於7月22日稱「希望中國政府向越南無償援助500萬劑國藥新冠疫苗」的局面，已顯出了強烈的反差。河內方面在疫情之下的山窮水盡已相當明顯，其對中國疫苗的臨時依賴也同樣突出。

到9月22日，越南全境共注射新冠疫苗3,560萬劑，其中首劑接種者為2,870萬人；只有690 萬人完成注射。這較之越南衛生部訂立的「為7,500萬人注射」的目標相差甚遠。其主要接種者也以大城市市民為主，暫未涵蓋到越南總人數約1,600萬的勞工群體。

同奈、平陽、胡志明市三地的約400萬名勞工就是其中典型，在同奈省，該省約120萬名勞工直到8月下旬才在中央過問下開始接種第一批50萬劑中國疫苗的進程。隨着越南已經向25個省市下發共800萬劑國藥疫苗，用以滿足一線需要，可以想象，短期內運達越南各地的5,000萬劑中國疫苗有望解決一線工人的防疫問題。

目前，尚未停息的新一輪新冠疫情的傳播已使越方心力交瘁。到9月22日，越南全境新冠患者總數已接近72萬，是兩個月前的近12倍，其病死者近1.8萬人。其第一、第二大疫區胡志明市和平陽省仍分別維持日增五千、四千餘患者的情況。

對越方而言，收治病人之外，各地也要恢復秩序，目前胡志明市的運轉仍需要各地調集的近14萬大軍維持秩序。（越南勞動報網頁截圖）

隨着越南國內三大代工省，即河內北部的北江、北寧與胡志明北部的平陽先後在半年內遭遇疫情，並彼此遭遇長期停產，在三地投資建廠的美歐各國企業因開始逐漸打算搬遷工廠、縮減企業規模，更有甚者甚至把業務遷往中國等地。但如果胡志明市周邊的封城等防疫措施繼續順延兩到三個月，在供應鏈難以恢復的局面下，歐盟企業的遷移將成定局。

與此同時，長達半年的大規模封鎖也讓越南財政感受到了直接的壓力。越南財政部數據顯示，該國90%的省市地區已經在2021年9月前消耗大量地方儲備預算。其中胡志明市的地方儲備預算僅剩14%，曾經因代工最為富有的平陽省則已耗盡。這意味着越方需要在日增上萬患者，疫情暫時難以控制之際冒險啟動工業。

對此，越方一方面繼續在各地嚴防死守，一面嘗試冒險啟動富國島國際旅遊島等項目來吸納國際資金。另一方面則在部分代工大省「改變抗疫方式」，「安全重啟工業生產」。而這所有進程的推進就需要大量新冠疫苗。譬如富國島旅遊島計劃就在越南總理范明政怒斥堅江省領導不知疫苗接種、疫情傳播情況後臨時取消。

從8月下旬開始，胡志明市疫情問題得到了包括總理范明政在內的高層首腦的高度關注，但越方終究難以實現「9月15日解決問題」的初步目標。范明政罕見斥責堅江省領導的一幕更令越南官場震動。（越南快報網頁截圖）

越南並不是不想展開大規模接種，其致命問題在於手中無貨。譬如越南衛生部與美國輝瑞公司的5,100萬劑疫苗的合同至少要到2021年第四季度才能兑現。在此之前，可以儘快取得的各版本的中國國藥疫苗已經成為越南的緊急之選。

越南衛生部指出，到9月22日，越方目前已取得近2,000萬劑國藥疫苗。這一數目超出了越方自2021年6月以來經由中國一側捐贈或購買取得的國藥新冠疫苗的總量：中方提供的疫苗總數目前僅有1,150萬劑。它意味着越方自9月10日批准阿聯酋版國藥疫苗後，就開始在短期內大規模引進並採用。疫情的蔓延和接種率的低下，已經由不得河內像兩個月前那樣挑三揀四。

就目前局面來看，來自國藥集團的新冠疫苗即將在2021年內以7,000萬劑的總量成為越南1.5億劑新冠疫苗採購方案的最大宗。並將至少滿足3,500萬人的防疫需求。

事已至此，在全球疫苗供應因歐美疫情再次陷入短缺之際，能為越南立即填補空缺的，也只剩距離越南最近的中國疫苗。隨着中國疫苗正在成為2021年下半年拯救越南的關鍵，河內在山窮水盡之際的選擇也已明晰。