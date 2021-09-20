隱世英國小鎮獲選全球旅客最愛　網上零負評　全鎮沒一個人類居民

這世界上有沒有零差評的旅遊目的地？一定有，但大多都是天然的壯麗景觀讓人忍不住五星好評。而備受挑剔的人造景觀中，也有一個零差評的——它就是位於英國德文郡（Devon）的巴巴多姆小鎮（Babbacombe）。不光BBC多次來此取景拍攝，它還在今年獲得了Tripadvisor 2021年度遊客選擇獎，更是多次被評為當地最佳旅遊地。



說起來這個小鎮好像沒什麼特別的。面積很小，佔地16187平方米，只有十分之一的上海人民廣場大。但這裏沒有一個人類居民，常住人口13178人全是微縮小人。在人類設計師的幫助下，這個小鎮不斷與時俱進，一面是英國中世紀到維多利亞時代的生活方式，一面又是21世紀的當代小鎮。應有盡有，特色十足。而作為外來遊客的你，對小人們來說無異於進擊的巨人。在其中遊覽時一定要注意安全，千萬別造成居民傷亡哦！

58年不斷更新 可實地遊覽的微縮小鎮

做微縮小鎮的人不算少，但即便在今天，規模大如巴巴多姆小鎮的，實屬鳳毛麟角。1963年，英國的湯姆羅賓斯和兄弟們一齊建立了巴巴多姆小鎮。他們原本想當建築師，但因為二戰沒能實現願望，學業也終止了，於是便把精力投入到了微縮小鎮的製造中去。兄弟三人向當地議會申請到了一塊位於舊漢普頓莊園附近的土地：有泉水有溪流，完全符合他們的要求。

一開始，巴巴多姆小鎮只有今天的一半大，人口也只有200多人。三兄弟倆運用自己的建築知識，設計了40多個不同的景觀：山巒湖泊、船隻、公園、學校、運動場、風車、教堂……這些景觀以1/12的比例製作，幾乎囊括了當時現代生活的一切。

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但如果巴巴多姆小鎮還和當年一模一樣，自然不會多年保持熱度。管理員大衛埃利斯從小鎮誕生起就在這裏從事設計和維護工作，在他眼中，這是一座常來常新的樂園。不同的季節，它有不同的風光。比如裸體沙灘就只在夏天出現，甚至每個季節的植被都不同：夏天以灌木和花叢居多，冬天則有豐富的針葉林。有專業的園林師傅照料着這片可愛的小鎮。58年來，巴巴多姆彷彿一個真實的小鎮，不斷發展著。不光土地面積增加了一倍，人口翻了六倍，建築風景從當年的40多座，增長到了426座。它的官網一直更新着它的最新數據。不得不說，巴巴多姆小鎮的設計師非常與時俱進，還會蹭一蹭其他景點的「熱點」。比如美國自由女神像、英國巨石陣、巴斯的皇家新月樓以及《權力遊戲》。

網紅小鎮 受孩子歡迎 更受成人歡迎

雖然巴巴多姆小鎮看上去更適合孩子——的確，它經常被旅遊網站推薦給帶孩子的父母。但根據統計數據，成年人同樣是巴巴多姆的忠實粉絲。旅客構成中，家庭佔55%，成年人佔遊客的45%。也許愈是成人，愈能在小鎮裏感受到當「上帝」的快樂。不論站在哪個位置，都有一覽眾山小的氣魄。偶爾還能交錯體會《進擊的巨人》裏巨人和人類的不同視角——多麼新鮮的玩法！

當然，為了吸引遊客，巴巴多姆也是花招頻出。雖然是微縮小鎮，每一件物品都精細易損，但小鎮非常歡迎遊客攜帶寵物前來。而對於附近村落裏的動物，他們也來者不拒。所以你常常會看到一隻巨貓躺在馬路上，或是超級大貓大狗踩踏草坪，以及俯視眾生的大鴨。雖然還是有一小部分地區不開放給動物，但它依然宛如童話世界。

巴巴多姆小鎮不只可以在外部遊覽，2019年5月開始，你可以進一步「騷擾」小鎮居民——做一個可怕的巨人，偷偷把頭探進她們的家。商店裏，有人在購物，有人在討價還價；居民樓裏，有人在用餐有人在看書。迷你的小人栩栩如生，滿足你的窺探欲。不過，千萬要小心別被居民抓起來哦。在今年八月，小鎮還開啟了夜遊項目。全鎮都進行了夜間照明的改造，用不同的燈光照亮景色。甚至還增加了微型焰火——在微縮小鎮看煙火，想必感受非常不同！

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此外，巴巴多姆小鎮還為巨人遊客們開設了露台咖啡店，讓你可以一邊喝咖啡一邊低頭俯視小人國。

備受BBC青睞 三次前來拍攝

巴巴多姆小鎮絕對是最受BBC青睞的拍攝地之一了。2018年的情景喜劇《Don't Forget the Driver》在這裏取了3天景，花了整整一集表現小鎮的風光特色。甚至還打造了巴巴多姆鎮的明星角色「小安德斯」——小安德斯不光上了電視節目，還舉辦了自己的展覽。而在節目《我一生的假期》裏，BBC的攝製組又來到了巴巴多姆小鎮，作為假期景點拍攝。BBC的導演們估計在巴巴多姆辦了終身VIP套卡。

接下來的幾個月裏，巴巴多姆小鎮還將進行萬聖節、聖誕節的專屬裝扮活動。不光有夜間活動，還有聖誕老人降臨小鎮的活動。官方友情提示：小伙子們，不要被萬聖節的場景嚇到哦！