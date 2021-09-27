報告稱美國政府索取用户數據最多　超過任何其他國家

據新浪財經9月27日報道，根據網路安全和技術公司Techrobot的一份新報告，2020年，美國政府向科技公司索取並接收的用户數據比其他任何國家都多。



這項研究分析了蘋果、Facebook和Twitter在2019年至2020年間的透明度報告，發現15個國家對用户數據的請求數量有所增長。

僅2020年第一季度，美國就提出了66,598次數據請求，按年增長21%。在這些請求中，76%（約5萬條訊息）得到科技公司同意並分享。很多美國人仍然對社交媒體公司將他們的數據提供給包括美國政府在內的第三方持懷疑和擔心態度。

美國對Facebook和Twitter訊息的請求最多，分別為61,528和3,429次。此外，來自美國的數據請求量是排名第二的德國的6倍。總體而言，幾個國家的數據請求次數顯著增加，比如丹麥和韓國，從2019年到2020年，這兩個國家的請求數量都增加了400%，德國向蘋果請求的訊息最多。

蘋果在其透明度報告中表示,「政府請求的情況可能會有所不同，執法機構會代表請求幫助的客户進行工作，包括涉及設備被盜或丟失以及信用卡欺詐的案件。此外，在緊急情況下，這些請求可能關乎到人身安全都可能受到迫在眉睫的傷害的緊急。」

Facebook在談到其透明度準則時表示,「只有在我們真誠相信法律要求我們這麼做的情況下，我們才會遵守政府對用户訊息的要求。當我們確實遵守要求時，我們只會提供專門針對這一要求的訊息。」在批准政府訊息請求的情況下，Facebook可以生成基本的用户元數據，如用户的姓名、支付訊息、電子郵件和IP地址，以及存儲的內容，如照片、短片和消息等。

根據Twitter的訊息請求指導方針，該公司保留在緊急情況和執法部門發出的日常法律要求下披露用户訊息的權利，但在適當的情況下，Twitter將拒絕不完整或不恰當的賬户訊息請求，比如表面無效或範圍過廣的請求。

過去幾年裏，科技公司彼此之間以及與美國政府之間多次就用户數據的保密性問題發生爭執。