德國大選變天　社民黨險勝聯盟黨　籌組政府起步槍打響｜國際晨報

德國社民黨（SPD）在9月26日的大選中險勝總理默克爾（Angela Merkel）所屬聯盟黨（基民盟/基社盟），成最大贏家。惟社民黨沒取得絕對多數議席，社民黨與聯盟黨等開始展開合組政府的競賽。



德國社民黨以25.7%的得票率勝出。基民盟/基社盟則以24.1%得票率位居第二，是歷來最差的成績。默克爾即將卸任，基民盟/基社盟在大選中的挫敗令她未能為長達16年的執政生涯劃上完美句號。

社民黨雖然已勝出大選，但朔爾茨（Olaf Scholz）未能直接登上總理寶座，因為德國總理並非由民選直接產生，而是在政府組成之後，再由聯邦議院（Bundestag）投票選出，這代表默克爾還需留任數週，甚至數個月。朔爾茨27日宣布，他已獲得授權，與綠黨（Green Party）和自民黨（FDP）組成新的德國政府。

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目前德國所有政黨都可參與籌組政府內閣的「探索性談判」（Exploratory talk）。朔爾茨和基民盟總理候選人拉舍特（Armin Laschet）都希望能在聖誕節前組建政府。

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