德國大選｜來自光譜兩側的造王者　綠黨自民黨主宰組閣談判走向

德國聯邦議院選舉初步結果出爐，朔爾茨（Olaf Scholz）成功帶領中間偏左的社會民主黨力壓總理默克爾（Angela Merkel）所屬中間偏右的聯盟黨勝出。朔爾茨表明有意與綠黨和自由民主黨組成三黨聯合政府，不過主打環保政策的綠黨和親商的自由民主黨能否找到共通點共同執政卻是另一個疑問。



根據初步結果，社會民主黨取得206席，聯盟黨則取得196席，距離368席的絕對多數仍然有段距離。贏家社會民主黨已經表明不願再與聯盟黨組成聯合政府，而且兩大黨任何一黨再拉一個小黨也無法達到過半數議席，因此未來很可能由一個大黨加兩個小黨聯合執政。

極左的左翼黨表現遜色，極右的另類選擇黨向來不是合組政府的選項，議席數目分別排物三和第四的綠黨和自由民主黨將成為造王者，決定朔爾茨能否順利出任總理，並規劃國家未來方向。如果綠黨和自由民主黨拒絕與社民黨組成政府，朔爾茨或被迫將總理寶座拱手讓給聯盟黨的拉舍特（Armin Laschet）。

圖為2021年9月27日，德國自由民主黨主席林德納於柏林出席記者會。（AP）

環保政策理財觀念大不同

綠黨和自由民主黨票源相似，支持都是來自年青、城市和教育水平較高的選民，於社會政策都有共通點，例如對性別和種族平等以及人權等社會文化問題都持進步思想。不過兩黨對氣候危機的取態處於光譜的兩端——自民黨的減排目標是主流政黨最不進取的一個。自民黨承諾2050年前達成碳中和，綠黨則爭取2041件前達到，並想於2030年前關閉德國剩餘的燃煤發電廠。綠黨還想成立氣候部，授權否決其他部門的政策。自民黨對此無異議，但反對授予否決權。

兩黨的理財觀念同樣截然不同。綠黨承諾改革債務刹車機制，傾向對富人徵收更高稅率，有意加大公共開支，對利用政府權力作出改變持較開放態度。相反，自民黨提倡向富人和公司減稅，希望奉行自由經濟政策，甚至明言加稅或過度增加國債是組閣談判的「紅線」。兩黨都有意爭取財政部長的職位，掌管國家庫房。曼海姆大學政治科學教授施米特貝克（Rüdiger Schmitt-Beck）指出，兩黨有嚴重政府分歧，預計組閣談判將會乏味而且漫長。

圖為2021年9月27日，德國綠黨推舉的總理候選人貝爾伯克於柏林出席記者會。（AP）

綠黨向中間走或有望組閣

只是綠黨從上屆選舉以來已經向中間路線走近一步，或有助組成中間政府。柏林社會科學研究中心的萊曼（Pola Lehmann）向《德國之聲》表示，綠黨和自民黨較以往的立場更加接近，感覺綠黨立場不如以往強硬。中心的分析指出，綠黨是德國左翼政黨最接近中間路線的一個，並且與自民黨有時會用相近的用字。

社民黨、綠黨和自民黨是今屆聯邦議院選舉僅有較上屆進步的政黨，而且選民已經透過選票表明他們較支持朔爾茨出任總理，即使自民黨和聯盟黨理念較接近，三黨組成「紅綠燈」聯盟順理成章較貼近民意。綠黨和自民黨將率先會面，再回應大黨的談判邀請。自民黨主席林德納（Christian Lindner）表示，希望與綠黨磋商，研究他們是否可以成為聯盟政府進步的中心，即使兩者有分歧。他們將決定德國未來向左傾，還是向右傾。