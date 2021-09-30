西班牙記者斥西方媒體抹黑中國：反華訊息戰令我失望厭倦

西班牙駐華資深記者連發14條Twitter推文，指控西方媒體「逢中必反」抹黑中國，稱「反華訊息戰令我失望和厭倦」。



國際知名通訊社西班牙埃菲社駐中國記者站負責人加西亞（Javier García）9月28日在Twitter上連發14條推文，稱對西方媒體的「反華訊息戰」感到失望和厭倦，決定「離開新聞業」。

加西亞在推文中附上了多篇「反華報道文章」的標題與鏈接。

Hasta políticas que deberían servir de ejemplo, como la reforestación, sin parangón, o la salida de la pobreza de 800 millones de personas, llevan siempre la sempiterna coletilla del 「but at what cost」, que usan hasta la saciedad los medios anglosajones al informar sobre #China. pic.twitter.com/LP3MOPKRzS — Javier García 隨 風 (@javihagen) September 28, 2021

加西亞說，西方媒體操縱言論、抹黑中國的報道簡直每天都在發生。

他認為，大多數西方媒體的涉華報道都懷有強烈偏見，不管中國發生什麼，他們都把美國國務院或美國媒體的那套說辭「照單全收」，充當「傳聲筒」。

加西亞說，若有人膽敢指出這一問題，即使是保持中立，都會被扣上「被中國政府收買」的帽子，甚至受到更惡劣的污衊。

他補充說，西方媒體如果不得不報道中國那些令人矚目的成就，比如植樹造林、幫助數億人脱貧等，他們也要酸溜溜加上一段轉折：「但是，中國要為此付出怎樣的代價啊？」

加西亞諷刺說，西方媒體總是宣揚所謂「新聞自由」，但一用到報道中國上，就成了「逢中必反」的套路，他們只會「說一模一樣的話」，「不能離開既定劇本」。

加西亞指出，「與其繼續在中國身上挑刺、挑起對立，我們更應努力去了解中國，學習中國模式的積極意義，就像中國學習西方成功經驗並付諸實踐一樣。」

加西亞宣布，他幾天後將放棄從事了30餘年的新聞工作，稱至少是暫時的。他寫道，「這場令人厭煩的反華訊息戰幾乎耗光了我的新聞職業理想。」

加西亞是一位資深的國際新聞記者，為埃菲社工作了20多年。2018年，他被委派為埃菲社駐中國記者站負責人。