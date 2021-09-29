iPhone 13不附帶充電器　巴西擬再度向蘋果罰款

據財聯社9月29日報道，當地時間9月28日，巴西監管機構將再次對蘋果公司（Apple Inc.）開出罰單，原因是新款iPhone 13不附帶充電器，對消費者而言意味着變相漲價。



這不是巴西首次對蘋果採取此類行動。蘋果從2020年推出iPhone12系列開始，就以環保之名不再隨盒附贈充電器和有線耳機EarPods。對此，巴西消費者保護監管機構 Procon-SP今年3月對蘋果處以了近200萬美元的罰款，蘋果也被迫向任何有需求的人提供充電器。

蘋果當時的說法是，大多數客户已經有備用的充電器，不需要再隨盒附帶一個，並重申這一做法將減少碳排放與稀土金屬的使用，有利於環保。在今年推出的iPhone 13上，蘋果延續了其2020年的做法。而巴西監管機構也準備再度就此事向蘋果「開刀」。

據報道，2021年3月開出的約192萬美元罰款是巴西法律允許的最高罰款金額，另外根據規定，罰款後6個月內不能再次進行同類處罰。而現在6個月限期已到，故巴西打算再次採取行動。

Procon-SP執行董事Fernando Capez表示，「消費者已經有了這樣的期望，即收到智能手機的同時將收到充電器。打破這種慣例意味着不合理的價格上漲。」蘋果公司確實在其官網上表示，新款手機不含充電器，但巴西當局認為這還不夠。Capez稱，當地消費者法要求此類訊息需要明確提醒，而非低調展示。

Capez還表示，他正在研究一個集體訴訟，以為那些認為蘋果應該免費提供充電器的客户討回公道。在法國也存在類似的情況。當地明確規定，蘋果公司應當為所有iPhone附帶有線的EarPods耳機，否則不能出貨，因此，蘋果在法國售賣的iPhone12系列仍標配耳機，為全球少見。

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