魷魚遊戲｜劇中電話號碼「真有其號」韓國政界人士願斥66萬元買下

Netflix開播韓國電視劇《魷魚遊戲》近期討論度超高。劇中人只需撥通神秘人提供的的電話號碼，便可參加遊戲，但外界沒想到的是，這電話號碼是真有人在使用，苦主每天收到幾千通電話，還有大量短訊，為此煩不勝煩。



這組電話號碼卻有人相中，向來以言論出格著稱的韓國國家革命黨名譽代表許京寧，26日在Facebook發文稱聽說有人遭受嚴重的電話騷擾，他稱會用1億韓元（約65.9萬港元）買下這個電話號碼。

這組號碼的來源，是第一集中神秘人（孔劉飾）在地鐵站給了成奇勳（李政宰飾）一張卡片，邀請他參加魷魚遊戲，卡片背面則印有一個8位數字的號碼。但原來這電話號碼是真的有韓國民眾在使用。他稱劇集播出後，不斷有人撥通他的電話，嚴重影響他的生活。

孔劉向李政宰提供卡片／《魷魚遊戲》劇照

更多《魷魚遊戲》的劇照，請點擊放大觀看：

+ 24

Netflix在17日開播《魷魚遊戲》，故事是456人為最終贏得456億韓圜（約3億港元）獎金而參加遊戲的故事。它24日在Netflix全球播放排名中高踞榜首，不難想現實中持有這個電話號碼的人有多困擾。