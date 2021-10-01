普京使出「美人計」？新書稱俄方疑挑選美女翻譯分散特朗普注意力

美國前總統特朗普（Donald Trump）執政期間曾白宮發言人的格里沙姆（Stephanie Grisham）即將出版新書《I'll Take Your Questions Now》。《紐約時報》9月28日報道，美方官員曾懷疑俄羅斯使出「美人計」分散特朗普注意力。
格里沙姆提到，2019年特朗普和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於二十國集團峰會期間於大阪的會面。當時，她與特朗普的俄羅斯問題顧問希爾（Fiona Hill）注意到，普京的翻譯是一名黑髮女孩，長髮飄飄，面容姣好，身材迷人。
希爾向格里沙姆表示，估計普京專門選擇這樣一名迷人的黑髮美女作為翻譯，以期分散特朗普的注意力。
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，翻譯是愜!外交部應總統府要求而提供，普京本人沒有參與。俄羅斯衛星通訊社還引述一位外交部消息人士稱，「現在我們知道美國代表團的高級成員與俄羅斯人談判時的想法。考慮到美國數十年的女權主義和性別實驗，這是可以理解。」。
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