德國70歲銀髮夫妻鍾情比年輕人還懂穿　完美示範歐式復古穿搭

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-03-15 09:01

誰說老了就不能時髦，從爆紅的「萬秀洗衣店」就能發現，活到老時髦到老一點也不難！最近編輯又發現了一對來自德國的時髦老夫妻，兩人復古的歐式時尚穿搭不僅在網路上吸引了大批粉絲，更受邀成為時尚品牌大秀的座上賓！

這對來自德國的老夫妻Günther Krabbenhöft和Britt Kanja，時常在Instagram上分享夫妻兩人的日常穿搭，不管在服裝款式、色系上都非常大膽搶眼，其中帽子更是夫妻兩人穿搭中的重要配件，獨特的復古時尚感超級圈粉，現在就跟編輯一起來看看兩人的穿搭有多可愛吧！

想嘗試歐式復古穿搭？跟德國這對時尚夫妻學習就對了！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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夫妻兩人的Instagram稍微一滑，每張穿搭都很精彩，搭配也非常用心，妻子Britt小巧的巴掌臉搭配精緻妝容，非常喜歡懂鮮豔色系的穿搭，不管是黃色、綠色、紅色，搭配起來都沒在怕，而先生Günther則是帶點流行復古的紳士風穿搭，最喜歡穿著三件式的西裝做搭配！

其實無論是穿搭品味還是兩人的互動都非常討喜，Günthe也時常發布兩人在酒吧隨著音樂熱鬧起舞的影片，看了真的會讓人覺得，年齡算什麼，照樣時髦、照樣玩樂，真的太太太可愛了！

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