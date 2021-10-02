港男英國性侵3女　28項罪名成立判囚33年

英國東約克郡侯城（Hull）一名63歲男子性虐待1名成年女子及2名女童，9月29日被裁定28項罪名成立，判囚33年。英媒稱犯人曾在港任職警察，90年代末抵英。



男被告Ken Chik被控28項性侵罪，經4週審訊後，全部罪名成立，當中包括強姦、性侵犯、與兒童發生性行為、導致兒童參與性行為以及殘酷對待，判監33年。身為他同黨的37歲女被告Tracy Choi是6項罪名成立，包括強姦和強姦未遂，判囚8年。

他們兩人將終身名列英國性侵犯者名單。

英國《每日紀事報》9月30日稱男被告來自香港，90年代末抵英，離港前曾任警察。至於女被告，她18歲時由香港赴英留學，之後非法居留。她有可能會被遞解出境。

在英涉及強姦3名女子、來自香港的Ken Chik。他被控28項性侵罪，全部罪名成立。（亨伯賽德郡警方照片）

對3女心理操縱

檢方稱，案中罪行多由男被告劃，並涉及「故意孤立受害人」。他導致她們「情緒低落及被羞辱」，有時亦會動粗。法官又稱他對受害人施虐到一個程度，令自己不會被捕。Ken Chik曾對受害人說，即使她們舉報他，都不會有人相信。Ken Chik在庭上否認所有控罪。

法官對Ken Chik說，清楚知道他是一個殘忍、控制慾強的、憤怒以及完全自私的男人。

法官稱男被告「容易出現劇烈的情緒波動」，並「偏激地」利用成年受害人的脆弱來與其發生性行為。

法官稱女被告是被人操縱，以及在被人心理脅迫與欺凌情況下犯案。但法官也稱無法對她同情，因她與Ken Chik合謀，及鼓勵他侵犯別人。

在英涉及強姦3名女子、來自香港的Tracy Choi。她被判囚8年。（亨伯賽德郡警方照片）

受害人極度受創

英國《每日紀事報》9月30日稱，男被告是「殘忍以及試圖控制他人」，他與女被告多次性虐待受害人，導致她們出現極大心理問題。

其中一名受害人在日記寫下自己為「噁心、痛苦、令人作嘔的回憶」所苦。一名受害女童稱覺得自己心理和身體都是「噁心、骯髒和可恥」。

案中已成年的女受害人也有類似的感想。她說被強姦後覺得自己全無價值，對自己感到羞恥，以及覺得自己骯髒及不潔。她稱一直活在恐懼與抑鬱中，常做噩夢，夢見自己從高處墮入黑暗中。

亨伯賽德郡（Humberside）警方稱讚受害人勇於再度談及案情協助調查，將犯人繩之於法。警方稱，犯人被判處漫長的刑期，也不能將受害人的傷痛抹去，但希望這能為她們帶來一些安慰，以及沒人會再被兩名被告傷害。