格魯吉亞總理：逮捕薩卡什維利為防動亂

格魯吉亞10月2日舉行地方自治機構選舉，曾預告選前回國、流亡海外的前總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）1日踏入國境後被捕。格魯吉亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）稱逮捕他是為防國內發生動亂。



加里巴什維利在格魯吉亞伊梅基電視台的節目中說：「他的煽動可能會演變成一場嚴重的對抗。我們可以自信地說，我們防止了國家的重大挑釁和動亂。」加里巴什維利10月1日宣布薩卡什維利已被捕。

俄衛網10月1日引述格魯吉亞Pirveli電視台稱，1日在格魯吉亞被捕的薩卡什維利據稱已被轉移到位於首都第比利斯（Tbilisi）的監獄。據電視台消息，他的同夥預計也會被送至監獄大樓。

薩卡什維利日前在網上社交平台宣布返回格魯吉亞的計劃，並在1日上載自己身處西南部城市巴統（Batumi）的片段，指自己相隔8年後再次回國。

他在片段中呼籲支持者在3日的地方選舉中，投票支持他領導的統一民族運動（United National Movement）或其他小型反對黨，抗衡執政的格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream party）。他亦指自己為了回國，賭上人生、自由和一切，因此呼籲大家踴躍投票，並在3日發起10萬人上街示威。

格魯吉亞總理加里巴什維利曾揚言，薩卡什維利一旦踏足國土，就會拘捕對方。加里巴什維利其後在1日宣布薩卡什維利被捕的消息，總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）則表示不會特赦薩卡什維利。

薩卡什維利在2003年玫瑰革命期間，率領統一民族運動支持者佔據國會，並在翌年成為總統，直到2013年為止。他卸任後遭當局指控貪污和濫權，被褫奪公民資格，隨即逃亡到烏克蘭。

格魯吉亞前總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）2019年5月29日抵達烏克蘭，獲支持者到場接機。（AP）

他2015年獲時任烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）任命，擔任敖德薩州（Odessa）州長，其後辭官另組政黨，成為烏克蘭其中一個反對派領袖。而格魯吉亞法院2018年在薩卡什維利缺席的情況下，裁定他濫權等罪名成立，判監最多6年，但他批評指控帶有政治動機。

薩卡什維利被捕後，烏克蘭外交部隨即傳召格魯吉亞駐當地大使，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦對事件及格魯吉亞政府的立場表達憂慮。