魷魚遊戲背後的韓國「負債社會」

Netflix韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，除了「死亡遊戲」作品所予的人性討論、感觀衝擊，不少評論都把劇集背後的「社會低層」苦況，跟奧斯卡最佳電影《上流寄生族》描述的似曾相識。

一套劇，反映出韓國最真實的兩面：韓國文化內容產業已達至世界頂尖水平，韓流產業迎高峰；同時，這個富有亞洲國家的家庭負債近期一再刷新紀錄，年輕人頻於借債炒股，因債務走上絕路的人在現實中非少。



Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）掀起全球熱潮。（Netflix）

過往不少韓劇作品在Netflix上熱播，但巿場主要集中在亞洲，只有少數極優秀的作品能像《魷魚遊戲》般在全球190個國家播放，而此劇更一舉成為Netflix美國巿場收視之冠，絕對是韓國影視作品的一大創舉，意味韓國電影、劇集已達到世界頂流。《魷魚遊戲》亦帶到相關韓國內容創作公司股價大漲，韓流文化產業再次受到肯定。

韓流迎來「高光時刻」，但同樣地，再次蜚聲國際的韓流作品，題材還是離不開社會階級問題，由早年的「逆權」系列、《屍殺列車》，再到去年揚威奧斯卡的《上流寄生族》，都在訴說無權勢者與社會不公義之處。《魷魚遊戲》劇情中，為了巨額獎金自願參與死亡遊戲的參加者，都是負債累累、走投無路的人。這類負債問題反映了現今韓國社會的多少事實？問題又有多嚴重？

9月下旬，韓國男團BTS在紐約的聯合國大會上發言，K-POP之成功及影響力已不言而喻。（AP）

據韓國銀行的數據，韓國今年第二季度的家庭負債總額突破1800萬億韓元，創下單季度歷史新高，比前一季度末增加了41.2萬億韓元。另外，韓國第一季的家庭債務佔GDP比例已達105%。

房價漲幅冠全球 年輕人貸款炒股

自新冠疫情以來，經濟活動受阻，失業問題擴大，韓國人的貸款需求急增，低息與寬鬆貸款環境亦帶動家庭負債節節上升。韓國央行定期報告示顯示，第二季韓國家庭債務與可支配收入比為172.4%，行長李柱烈今年5月時便警告，家庭負債增速過快，情況令人非常憂慮，有必要對此盡早干預。

一方面，韓國近年房價飆漲，自文在寅總統2017年上台以來，首爾樓價翻了接近一倍，升幅成為全球城巿之最，家庭負債惡化。另一方面，疫情下韓國股巿熾熱，韓國家庭的炒股需求帶動信貸等貸款增加，很多八、九十後千禧世代都迷上「借債投資」。

過去五年，韓國首爾樓價升幅驚人，文在寅政府推出多達20項壓抑措施仍未見明顯成效。（Reuters）

在首爾巿中心明洞街頭，低息貸款、信用卡套現的廣告小卡片隨處散落地上。路透社報道，34歲的朴先生至今已從銀行戶口透支了1.2億韓元用來炒股。今年7月，韓國宣布將收緊貸款限制，朴先生遭銀行拒絕貸款後，便尋求替代融資，包括更高息的信用卡借貸。

跟其他別的死亡遊戲為主題的驚憟電影不同，《魷魚遊戲》所描述的負債問題在韓國廣泛存在，撕開社會赤裸裸一面。

疫情期間，防疫人員到首爾江南區九龍村貧民區消毒。（Reuters）

負債韓國人的自殺問題

在全球電腦晶片、智能產品、汽車等商品出口需求增加下，尚算幫助韓國這個全球第十大經濟體撐過疫情難關，不過國家體面的經濟數據無法蓋過社會現實：貧富懸殊、老人貧窮、年輕人高失業率、居高的房價、家庭債務等問題。

一方面，中等收入家庭也被高房價排除在外。像《魷魚遊戲》劇中以弱勢社群作核心人物——外勞、老人、脫北者、女性，正好是韓國現實社會更是最受經濟環境影響。韓國66歲以上老年人口的貧窮率，在一眾經濟合作暨發展組織（OECD）國家之中最高，達43.3%。

8月本為暑期旅遊旺季，但疫情下首爾明洞卻人流稀少。（Reuters）

年輕的韓國人處境亦不見得理想，一成人失業。去年底，20至30歲戈士的信用卡債務高達8萬億韓元，比2019年增長16.6%。韓國央行在八月底宣布三年以來的首次加息，也意味韓國年輕人將負擔更高的利息，這恐怕令部分人進一步深陷於債務困境，甚至「以債養債」。

貧窮、負債、破產在韓國社會構成更深層次的問題，便是包括暴力、欺詐行為、自殺等。韓國已連續多年，為OECD成員國中自殺率最高的國家。剛於周二出爐的韓國統計報告顯示，去年該國共有13,195人自殺身亡，即平均每日36宗，在10至39歲的年輕群組中，自殺為頭號死亡原因。這些大概也說穿了《魷魚遊戲》的故事主調：「不是你死就是我亡」，真實比遊戲更加地獄？