潘朵拉文件｜涉多國元首及明星　他是箇中「投資高手」

國際調查記者同盟（ICIJ）在10月3日晚間拋出震撼彈，公開一項被命名為「潘多拉文件」（Pandora Papers）的調查，揭露35名現任和前任國際政商界領袖和300多名公務員，利用境外避稅天堂逃稅、洗錢並藏匿總值高達32兆美元的鉅額資產。



潘朵拉文件：掀開「21世紀金錢與權利遊戲」的盒子

「潘朵拉文件」是一場被稱為「披露21世紀金錢和權力遊戲如何運作」的調查。ICIJ動員了BBC、《衛報》、《華盛頓郵報》等600名來自117個國家的記者，審閱全球140家金融機構的1190萬份機密文件，對200多個國家和地區進行調查，來揭開這個迄今最大規模的金融秘密。

在這場調查中，ICIJ發現有近1000家離岸公司（offshore company）與336位高層政要或政府官員有瓜葛，這些富豪政以「隱私和安全因素」為名，透過境外公司購買房地產，並在海外隱藏了鉅額財富、逃稅、洗錢，讓民眾與司法機構無從追查其財務狀況。

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「潘朵拉文件」中提及的政商名流包括：1. 約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）透過秘密持有的境外公司在英美大舉投資，並坐擁價值高達7000萬英鎊的房地產帝國，被視為眾多領袖中資產管理與投資的高手。2. 巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的核心圈子成員，包括多位內閣部長及其家人，秘密擁有公司和持有數百萬美元的信託。3. 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）並未在報告中被直接點名，但他被指透過親信牽線，與在摩洛哥的秘密資產有關連。4. 肯亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatt）與家族被控與11家境外公司有關聯，其中一家公司的持有資產估值為3000萬美元。5. 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）據稱在贏得2019年總統大選之前，轉讓了他在一間離岸公司的秘密股份。

6. 國際貨幣基金組織（IMF）前總裁史特勞斯卡恩（Dominique Strauss-Kahn），為一家免稅的摩洛哥公司提供數百萬美元的諮詢費。7. 即將在本週參與選舉的捷克總理巴比什（Andrej Babis）未申報他曾透過境外公司購買一座位於法國南部、價值2200萬美元的酒莊。8. 英國前首相貝理雅（Tony Blair）於2017年7月透過一家境外公司為妻子在倫敦市中心購買了一家價值數百萬英鎊的辦公室，並以此合法手段避免支付印花稅。9. 亞塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族和親信被指祕密涉及英國價值數億美元房地產交易，包括以阿利耶夫11歲的兒子海達（Heydar）名義買下17處房地產。10. 除了政治人物外，多位演藝名人與體育明星，如哥倫比亞歌手夏奇拉（Shakira）、德國超模歌地亞雪花（Claudia Schiffer）、印度板球球星沙金（Sachin Tendulkar）等也被列入調查範圍。

政要海外藏富890兆！揭開「境外公司」黑幕 各國每年少收16兆稅

ICIJ將「潘朵拉文件」形容為一場「境外數據的海嘯」（An offshore data tsunami），因為不少政要都是通過境外公司來玩弄這場金融遊戲的。這些政要可以在國內買下一處房產，卻不將資產登記在自己名下，而是在海外設立一家沒有任何職員或辦公室的空殼公司，並以相關境外公司的名義持有財產，從而避開境內司法機構的追查與稅務。這些境外公司多數設於被稱為「避稅天堂」的開曼群島、英屬維京群島、瑞士、新加坡等國，它們可以通過法律漏洞，以極低或甚至免稅的方式，避免在轉移資金時被抽取稅金。儘管這樣的手段並不違法，但人們通常認為，相關避稅方式極不道德。

ICIJ表示，儘管目前相關機構尚未確定各國政要究竟在海外藏匿了多少資產，不過他們估計，這個數字可能高達5.6兆美元至32兆美元。IMF透露，因為避稅天堂的出現，各國政府每年至少損失了6000億美元的稅收，對社會其他方面的危害力極大。

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