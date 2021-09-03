怎令狗不再吃大便？數綿羊無助入睡？想知答案　這本書你一定要看

斑馬長出條紋是為了驅蚊？有人曾嘗試用糞便做漢堡，結果價格比牛肉還要貴？曾有醫生直接拿自己做開刀實驗？



在追求科學的道路上，天才和瘋子之間的距離或許沒有那麼遠，今天我們要一起讀的這本書，正是《是天才還是瘋子》。書中講述了100個聽起來很瘋狂的實驗，一起來看下。

以下內容來自《是天才還是瘋子》，內容有刪減（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1980年的某一天，阿比蓋爾正在自己的實驗室中冥思苦想研究課題，一位老朋友上門求救了。「阿比蓋爾，你幫我管管這個小東西吧！」老朋友約翰將一隻毛茸茸的可愛小狗塞到阿比蓋爾的懷裏，「牠實在是太讓我失望了！」「發生了什麼事？」阿比蓋爾撫摸着小狗毛茸茸的腦袋問，狗狗睜着無辜的大眼睛看着他，渾然不知自己怎麼惹到主人了。「這個小東西是我從狗市上買回來的，牠父母都是曾經在狗狗比賽中獲得過冠軍的好狗，照遺傳學來說，牠也不會太差。可是，牠跟了我一個月，我也糾正了一個月，牠就是改不了吃屎的毛病。不管我打牠還是獎勵牠，都沒辦法做到讓牠杜絕這個壞習慣。」約翰失望地看着小狗，又將希望投注到阿比蓋爾身上，「老朋友，你可以幫我吧？」就這樣，還沒想到實驗選題的阿比蓋爾無奈地留下小狗，負責觀察牠的行為。

經過幾天的觀察，阿比蓋爾發現，約翰的小狗在吃的「屎」上是有選擇性的，牠吃一部分人類的或者其他動物的排泄物，而幾乎不碰自己的。是不是這些排泄物中，剛剛好有小狗需要的營養成分呢？阿比蓋爾將小狗選擇吃下的排泄物帶回到實驗室中做化驗，通過精準的分析，阿比蓋爾發現這些排泄物中都含有硫胺素（維生素B1）。發現了這個問題後，阿比蓋爾開始給小狗餵食一定量的維生素B1，兩週之後，小狗就完全改掉了吃屎的習慣。當約翰來領自己的小狗時，阿比蓋爾向他解釋了小狗吃屎的原因，並且得意揚揚地說：「這下，我可以發表論文了。」

約翰想了一下，反駁他道：「我認為這個原因不能解釋所有狗狗吃屎的行為，我的狗愛吃排泄物，是因為排泄物裏有牠需要的營養素，但是有另外一些狗，只愛吃自己的屎，你該如何解釋呢？」阿比蓋爾被約翰問住了，於是又開始了新一輪的研究。經過大量的觀察實驗，阿比蓋爾發現，慢性胰腺缺陷、吸收不良綜合徵（營養吸收不良）和飢餓會導致狗吃屎。在這些情況下，糞便中會有大量未消化的食物，狗在吃自己的糞便時，提高了糞便吸收的營養價值，也改善了自己的營養不良。並且，值得注意的是，這些疾病在狗開始吃屎前會進一步惡化。阿比蓋爾將自己的研究發現撰寫成文，發表在1981年的《獸醫學研究》日報上。在這篇文章中，他也承認自己的研究存在空白之處，有些吃屎的狗，營養良好並且沒有任何潛在的健康問題。關於這些健康的狗為什麼吃屎，他並沒能搞清楚原因。

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除了搞DNA數據庫，人類還想過不少辦法。有人在公園挖坑，專門給狗子設計露天廁所；出動無人機，高空偵查糞便；研發掃「屎」機器人，期待撿屎無人化處理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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數再多羊也睡不着

「1隻羊、 2隻羊、 3隻羊……500隻羊、 501隻羊…………1隻羊、 2隻羊……999隻羊、 1000隻羊……」相信很多人，都有睡不着的痛苦經歷，躺在床上翻來覆去，總是感覺找不到舒適的睡覺姿勢，換來換去，還是異乎尋常地清醒，那感覺可一點都不幸福，於是，大家都知道可以嘗試一個「有效」的方法——數羊。可是，世界上的羊都數了一圈，依然還是不能入睡。

話說，人一生中至少1/3的時間都在睡覺，可是，如果睡不着怎麼辦？這可是影響人生幸福指數的最大殺手。來自牛津大學的埃里森・哈弗里教授自己就曾有過失眠的經歷，他數羊數得痛苦萬分，就一直立志要發現可以睡着的最有效方法。從2001年開始，他持續觀察記錄了50名長期失眠患者，將他們分為三組，用不同的方式來進行治療，想看看究竟哪種方法可以真正催眠。第一組失眠患者被要求躺在床上，幻想一些寧靜的場景，比如，湛藍的天空，白雲輕輕地飄過；或是幽深的湖面，偶爾有一絲波紋散開。第二組失眠患者被要求躺在床上，以傳統的方式來促進睡眠，就是數羊。第三組失眠患者允許他們用各自的方式來催眠入睡。

經過長時間的觀察，埃里森・哈弗里教授分別記錄着三組不同的失眠患者入睡的時間，以及睡眠的品質，甚至精確到數羊的失眠患者究竟數了多少隻羊的時候成功入睡。最終的實驗結果為：第一組治療方法比第三組治療方法讓人更快入睡，可以提前二十分鐘入睡，而第二組治療方法比第三種治療方法要讓人更遲入睡。也就是說，數羊的方式是效率最低的，而幻想寧靜的場景，則是最容易入睡的治療方式。埃里森・哈弗里教授總結認為，幻想寧靜的場景，會使用大腦更多的空間，更加容易勞累，所以也就更容易入睡。

在採訪參與實驗的失眠患者的體會時，數羊的實驗人員紛紛表示，數羊最痛苦的是，當你數着數着慢慢陷入睡眠邊緣時，本來可以就此睡着的，卻突然忘記數到了哪裏，但已經習慣了繼續數，於是突然就清醒了，絞盡腦汁思索究竟數到了多少只，實在想不起來就得重新數。那種感受，就像你困得不行了，但旁邊總有個人在你即將睡着的時候，突然打你一下，喊道：「嘿，別睡了，數到多少隻羊了？」而幻想寧靜場景的實驗人員則表示，在幻想天空的時候，莫名就覺得困得不行，看着那紋絲不動的天空和白雲就覺得很舒服，很想睡。

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凡爾賽飛翔的羊

1783年9月19日，凡爾賽宮外的公園裏顯得尤其熱鬧，圍滿了看熱鬧的群眾。國王陛下路易十六也在場，他好奇地盯着試驗場中央的約瑟夫・孟戈菲和米歇爾・孟戈菲兩兄弟。這兩個異想天開的年輕人向他承諾，他們可以將一隻羊、一隻鴨子和一隻公雞送上天去。路易十六這一輩子見過鳥飛，還真沒見過羊、鴨子能飛的，就算公雞能展翅飛上枝頭，也沒有這兩兄弟承諾的那麼驚人。兩兄弟還煞有介事地跟他討價還價說，如果這三隻動物真的能飛上天，牠們將會被邀請進駐皇家動物園中妥善照顧，作為牠們為科學做出貢獻的獎勵；並且孟戈菲兄弟倆也將得到他們實驗所需的所有費用。

這有何難？不過就是皇家動物園多養三隻動物，不過就是給他們一點錢。路易十六更關心的是，如果這三隻動物不能飛上天，該如何處置這兄弟倆，性格殘暴的路易十六瞇起眼睛，放任自己想像可能也是很「有趣」的場景。孟戈菲兄弟進行的這次動物升空實驗，最重要的工具就是熱氣球。他們用熱氣將一個重達225公斤、體積800立方米的氣球鼓起來，氣球下面掛着一個封閉的透氣性極好的籃子。他們將一隻羊、一隻鴨子和一隻公雞放進籃子中。

事實上，這並不是孟戈菲兄弟第一次進行熱氣球實驗，早在1782年，約瑟夫把紙屑扔到火爐中時，無意中發現紙屑不斷上升，因此受了很大的啟發。11月，他用一件襯衫進行第一次實驗，然後又使用縫成「立方體」的綢緞布料。在進行實驗時，他成功地讓這塊綢緞布料上升到他公寓的天花板上。12月，兩兄弟在阿諾內相聚，進行同樣的實驗：他們用紙製作了一個立方體紙箱，使立方體紙箱升到30米高。他們當時以為是煙致使立方體紙箱上升，因此故意用濕草和羊毛燒火產生濃煙。1782年12月14日，他們用熱氣讓三立方公尺的氣球鼓起來，使這個氣球上升。 1783年4月，氣球製造完成，進行了初步的實驗（用繩索繫住氣球），4月25日，氣球被釋放了，升至400米左右的高空。1783年6月4日，孟戈菲兄弟用這個氣球進行第一次當眾實驗，氣球上升到1000多米高，並在起飛之後十分鐘，降落在離起飛地點兩公里遠的地方。當時在場的一些眾議員寫報告給巴黎科學院。這次，為了得到資助，孟戈菲兄弟來到凡爾賽宮。這個有史以來最大的氣球被釋放，很快攀升到500米左右的高度，漸漸消失在路易十六的視線中。

「動物真的飛天了！」圍觀的群眾莫不高呼，路易十六也很感興趣，命令侍者沿着熱氣球消失的方向去尋找。後來，在距離放飛熱氣球3500米左右的距離發現了這三隻動物，牠們全都安然無恙。這個實驗完美地證明了，動物升空不會導致死亡。路易十六很滿意，按照之前談好的條件，獎勵了他們和三隻動物。

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