諾貝爾和平獎︱穆拉托夫創辦「最冒險」報社　得罪人多6同事被殺

「這是一間令人冒生命危險的報社。」俄羅斯記者穆拉托夫（Dmitry Muratov）曾這樣形容自己創辦的《新報》（Novaja Gazeta），也正是因為這份以調查報道聞名的報章，穆拉托夫在10月8日成為諾貝爾和平獎的得主之一，與菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）共享殊榮。

《新報》自90年代創辦以來就風波不斷，累計多達6名記者遭殺害、部份記者要找保鑣保護，報社又曾遭人滋擾，噴灑不明物質。挪威諾貝爾委員會讚揚穆拉托夫沒有放棄報紙的獨立政策，且在挑戰愈大的情況下，仍然捍衛言論自由。



穆拉托夫出生於1961年，在1993年，他從《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）離職，與數十名同業一起創立《新報》，當時的目標就是創立一份誠實獨立的刊物，對國家政策發揮影響力。這份報章還得到前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）的支持，辦報資金部份來自戈爾巴喬夫從1990年諾貝爾和平獎取得的獎金。

圖為穆拉托夫（右）2009年訪問時任俄羅斯總統梅德韋傑夫（左）（Reuters）

自1995年起，穆拉托夫成為《新報》總編輯，報章刊登大量具批判性的文章，涵蓋大量敏感議題，範圍從貪腐、警暴、非法拘捕、選舉舞弊等。保護記者委員會（CPJ）便曾形容，《新報》是當今俄羅斯唯一具有全國影響力、且真正具有批判性的報紙。

《新報》的敢言，無疑令它招來不少敵人，報社不時受滋擾與威脅，更令人悲傷的是，自創辦以來，穆拉托夫已有6名同事遭殺害，包括知名人權報道記者波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya）2006年在寓所樓宇的大堂遭槍殺。威脅事件常發生，令部份記者要找保鑣保護。

圖為穆拉托夫2012年11月在《新報》辦公室的照片，他是報章總編輯（Reuters）

2021年3月，《新報》再受滋擾，突然有男子走到報社辦公室外向大門噴灑不明物質，事件導致多名同事不適，穆拉托夫當時直指這是「化學攻擊」，批評這是要他們收聲的威嚇手段，並表明自己不會屈服。

挪威諾貝爾委員會指，穆拉托夫拒絕放棄報紙的獨立政策，堅持捍衛記者的權利，讚揚他與菲律實記者雷薩均是勇於為表達自由而奮鬥的人。