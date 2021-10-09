美軍核潛艇撞不明物體　南海海底被指世上最危險？專家揭2大原因

美軍7日證實，核潛艦「康涅狄格」號（USS Connecticut）在南海碰撞不明物體，導致十多名官兵受傷，必須返回關島。CNN引述專家分析報道，南海是世上最繁忙的航道與漁區，不僅充滿水面上船艦的噪音，海床輪廓也不斷改變，種種因素都可能構成潛在危機，因此對潛水艇而言，其海底環境可說是全球最具挑戰性的地區之一。



美國海軍透露，受傷官兵僅受輕傷，而潛艦8日憑靠己力返抵關島，但船體前方受損，軍方將會對此展開「全面調查與完整評估」僅透露官兵僅受輕傷。

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根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）資訊，海軍船艦使用「被動聲納」探測水中環境，也就是僅會偵測靠近船艦的聲波，這讓潛水艇保持安靜，不被敵方發現，但也意味著必須依靠其他設備或多個被動聲納，才能利用三角定位方式，辨識航行路徑上的物體。

英國倫敦國王學院（King's College London）軍事史學家帕塔拉諾（Alessio Patalano）指出，「各式各樣的噪音干擾都可能影響聲納，或者操作者實際上的操控方式。可能有一個物體很小，在嘈雜環境裡未被聲納偵測出來。」

前海軍少尉舒斯特（Carl Schuster）曾任美國太平洋司令部聯合情報中心總監，他談到潛艦航行時指出，南海海底的聲學環境很差，就連水體本質都可能構成問題，除了繁忙的海運以外，「島嶼之間流動的洋流、不一致水體條件形成的噪音，都會影響聲音接收。」

舒斯特進一步指出，南海海底「處於緩慢但無可避免的改變狀態」，「這是一個需要不斷繪製海底等深線圖的地區，你甚至可能在那裡找到未知的海底山脈。這也是美國、中國等該地區國家一直在調查、巡弋這裡的原因。」

事實上，南海今年4月也發生另一起潛水艇事故，印尼潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）在峇里海峽（Bali Strait）沉沒，船上53人全數罹難。印尼海軍並未透露細節，僅稱意外是由「自然環境因素」導致。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】