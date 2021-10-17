TikTok網紅傳播妥瑞症？　疫情下許多少女看影片後不自主抽動

美媒10月16日報道，自爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來，全球各地有愈來愈多少女因為出現妥瑞症（Tourette syndrome）症狀，身體會不自主抽動或發出聲音而紛紛到醫院求醫，原因未明。但專家指她們的共通點是與短片分享應用程式（App）TikTok（抖音國際版）網紅的影片有關。



美國《華爾街日報》16日報道，治療行動失調的醫生對此事大惑不解，因為過去少女罹患妥瑞症的病例很罕見，惟現時這類病例突然增加，且患者都是突然出現相關症狀。

報道指出，美國、加拿大、澳洲和英國的頂尖兒童醫院的專家經過數月的研究和討論之後，發現大多數出現症狀的少女均有一個共通點，就是看了TikTok片段。

根據最近的一連串醫學期刊文章，醫生說，這些少女都看了自稱患有妥瑞症的網紅的TikTok影片。妥瑞症是一種神經系統失調症，患者會不由自主重複一些動作或發出聲音。

根據美國各地醫院報告，出現類似症狀的少女大幅增加。辛辛那提兒童醫院醫療中心的神經病學家吉爾伯特 （Donald Gilbert）指， 自2020年3月以來，每月都有約10名青少年新病例，而在疫情之前，每月最多僅有一個新病例。

不少醫生說，大多數青少年之前都曾被診斷出由疫情引起或加劇的焦慮或抑鬱症狀。吉爾伯特表示，心理壓力的身體症狀通常以患者之前在其他人身上看到的方式表現出來。