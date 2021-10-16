Coach被揭銷毀非當季商品為慳稅　TikTok用家指是時裝界冰山一角

時尚品牌Coach日前遭一名美國網友於Tik Tok上爆料，指控該品牌故意將店內未售出的過季商品「全部剪爛」，疑似想藉此減少應繳稅額，引發網友砲轟。Coach美國官方隨後也在社群平台上發文，表示已立即停止相關行為，但仍有許多多網友不買單，在貼文下方留言批評該公司「被抓包才說要改」。



綜合外媒報導，一名環保倡議人士安娜（Anna Sacks）日前在Tik Tok上傳的影片中，表示將開箱自己從他人手中購入的Coach商品，接著便拿出多款明顯遭到人為破壞的手袋及鞋子。安娜表示，所有商品都是從Coach的垃圾堆中發現，並聲稱品牌的內部政策就是要求員工們「蓄意破壞」這些未售出的商品，藉由提升零售成本來減少納稅支出。

按圖看清安娜所開箱的Coach商品！

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安娜在短片中更諷刺地引用多段Coach官方聲稱重視「永續發展」等說法，表示公司提供商品維修服務，呼籲消費者不要丟棄舊手袋，因此她也將帶着所有被剪壞的產品回到店上進行維修。

該部影片自上周六（9）曝光後隨即引發網友討論，Coach周二（12）在社交平台上發出聲明，表示現在已經立即停止以銷毀的方式，處理店內無法出售或被使用過的退貨商品，並且提到光是在去年，該品牌就捐出了價值約5500萬美元的商品，以援助有需要的弱勢社群。

儘管部分網友仍不買單，但安娜則對Coach的回應則給予正面評價，表示這是一個開始。但她也強調，「Coach只是這次被公開抓包的品牌，這項政策仍然是時尚圈普遍存在的做法」。

Coach於社群平台表示以即刻停止該政策。（IG@coach截圖）

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