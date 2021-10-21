英國和新西蘭達成自由貿易協定

英國首相約翰遜（Boris Johnson）和新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）10月20日舉行視像會議，正式商定自由貿易協定，消除大量商品的關稅。雖然對紐貿易只佔英國貿易的0.2%，但英國希望協定有助申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。



英國首相府稱，協定有助取消對英國出口產品徵收的費用，為技術公司和服務公司提供新的機會，簡化駐新西蘭的英國專業人士生活和工作的條件。

英國一大批商品10%的稅費將取消，例如是服裝、巴士、船隻和推土機。英國首相府形容，英國出口商與市場外國對手競爭時將獲得優勢。英紐去年的雙邊貿易額為23億美元，倫敦預計新協定將有助數字進一步增長。

圖為2021年10月21日，新西蘭總理阿德恩宣布與英國達成自由貿易協定。（AP）

約翰遜稱，協定增進英國和印度太平洋的聯繫。阿德恩表示，協定將促進新西蘭經濟增長約10億紐元，為出口葡萄酒、牛油、芝士和牛肉開拓機會。被問到協定是否代表新西蘭將減少對中國的出口依賴，阿德恩回應指，多樣化將讓出口商有更多選擇，提高適應力。