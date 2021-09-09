FBI女探員超強盤問技巧曝光　令聰明連續殺人魔行兇細節和盤托出

美國FBI犯罪調查分析員奧圖爾（Mary Ellen O'Toole）日前透露她讓連續殺人犯利奇威（Gary Leon Ridgway）鬆口認罪的策略。



奧圖爾當時在為期數個月、單次時間長達數小時的面談，試圖讓利奇威承認犯下44宗沒有物證的兇殺案……

最終利奇威竟自己坦承共殺了71人 甚至大談引誘女性上當的秘訣（點圖了解更多）▼▼▼

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奧圖爾列舉許多男性殺人犯的共同特徵：「他們可能會說出這些女性受害人的名字並性侵她們，但他們喜歡與女性交談。而我的策略是讓利奇威說話，讓他主導談話。」奧圖爾說自己會坐在離利奇威很近的地方，「一邊觸摸他的手肘一邊說『利奇威，告訴我這是什麼感覺』」，讓他卸下心防。

利奇威在與奧圖爾多次談話後漸漸信任對方，有一次還坦承「自己是台精實、卑鄙的殺人機器，而且非常有效率」。他還向奧圖爾自己引誘女性的方式：「會給對方看身份證，但用手指遮住名字。身分證旁放兒子的照片。對方就會以為我應該是個正常人。」利奇威甚至還會把兒子的玩具放在前排座位上，讓這些女性受害者相信：「嘿，我不可能是連續殺人犯。」奧圖爾說利奇威看起來很無害、很普通，身上沒有任何特殊之處，「就像住在隔壁的任何一個人。」

現年72歲的利奇威被判謀殺48人，承認至少殺害71人，為美國史上殺人數目第2多的連續殺人犯，因他同意披露部分下落不明婦女的行蹤，因此免於死刑，被判終生監禁不得假釋的刑期。

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