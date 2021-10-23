意大利航空重組裁員減薪　50名前空姐當街脫衣抗議

意大利航空公司（Alitalia）完成重組後，以國有航空公司「意大利航空運輸公司」（Italia Trasporto Aereo，ITA）的新面目示人，15日正式營運。新公司規模縮減，很多員工被解僱或減薪，約50名前空姐上街示威，當街脫下制服以示抗議。



約50名前空姐20日穿上全套制服來到羅馬卡比托利歐廣場，進行「快閃」示威活動。片中可見她們陸續脫下大衣、手套、制服外套、領巾、襯衫與長裙，將髮髻解開，最後脫下高跟鞋，身上僅剩襯裙，手牽着手高喊口號：「我們是Alitalia！」

意航共約10,000名員工中，ITA僅聘用少於3,000人。

空姐們20日上街示威，也不僅是為抗議裁員。美國有線新聞網絡（CNN）23日稱，一名接受CNN訪問的ITA空姐稱，獲續聘員工除了薪金減少，年資也被剝奪，而且公司通知她們當值的地點與時間的通知期也不如以往那麼長。

ITA總裁阿爾塔維拉（Alfredo Altavilla）稱她們威脅進行罷工是「國家之恥」。他稱員工已同意現行工作條件，以及就合約進行的談判已結束，她們亦已簽訂並上工。他稱員工對於待遇表示不滿，就司機看向汽車倒後鏡一樣；他暗示的是事情已塵埃落定，再爭拗已無意義。